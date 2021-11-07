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Elektrikli Bisikletler Geliyor

Büyükşehir Belediyesi, yeni bir uygulamayı daha hayata geçiriyor. Karbon salınımını ve motorlu taşıt kullanımını azaltacak projede ilk etapta Ankara’nın farklı noktalarına 60 bisikletlik şarj istasyonu, test için ise 25 adet elektrikli bisiklet konulacak.
Elektrikli Bisikletler Geliyor

EGO Genel Müdürlüğü, mikro mobilite araçlar kategorisinde bulunan bisiklet, scooter ve elektrikli bisikletlerin kullanımını artırmak, motorlu taşıt ve karbon emisyonunu azaltmak amacıyla “EIT URBAN MOBILITY” projesini hayata geçiriyor. 

Proje kapsamında şehrin farklı noktalarına ilk etapta 60 bisikletlik şarj istasyonu ve test için ise 25 adet elektrikli bisiklet yerleştirilecek.

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ULAŞIMDA YENİ BİR DÖNEM DAHA BAŞLIYOR 

3 Eylül 2021 tarihinde Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) ile imzalanan ve yüzde 100 hibe ile desteklenen ‘Bağlantılı Mikromobilite Altyapısını Mevcut Toplu Taşımaya Entegre Etme (MEHUB) Projesi’ni uygulamak için düğmeye basan EGO Genel Müdürlüğü, çalışmalarda sona yaklaştı. 

Başkent’te bisiklet ve scooter gibi mikro mobilite araçlarının kullanım verilerinin temin edilerek mikro mobilite araçlarının ve yollarının optimize edilmesi, şarj istasyonlarının kapasitesinin ve konumlarının belirlenmesi planlanırken kentte bisiklet hareketliliğinin artırılması ve yeni bisiklet yolu güzergahlarının tamamlanması için çalışmalar sürdürülüyor. 

MİKRO MOBİLİTE ARAÇLARLA BULUŞMAK İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI 

EGO Genel Müdürlüğü, bütçesi yaklaşık 170 bin Avro olan projeyi, konsorsiyum ortakları arasında yer alan Sabancı Üniversitesi ve Duckt Şirketi ile birlikte yürütüyor. 

Nisan ayında başlayan projenin dokuz ayda tamamlanması hedeflenirken sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla proje tanıtım etkinliği ile mikro mobilite araçlar kısa süre içinde Başkentlilerle buluşturulacak. 

Son kilometre çözümü olarak adlandırılan elektrikli mobilite araçlarının var olan toplu taşıma sistemleri ile entegre edilmesini sağlayacak ana hedef kapsamında teknolojik altyapının geliştirilmesi için yoğun mesai harcayan EGO Genel Müdürlüğü, temin edilecek 25 adet elektrikli bisiklet dışında ‘SMART Ankara Projesi’ kapsamında işletilecek 400 adet elektrikli bisikletin entegresini de gerçekleştirecek.

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