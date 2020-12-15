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Elektrikli sobanın devrildiği evde yangın çıktı

ADANA'da elektrikli sobanın devrildiği evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Elektrikli sobanın devrildiği evde yangın çıktı

Yangın, saat 21.00 sıralarında, merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi 71393 Sokak'taki 6 katlı apartmanın zemin katındaki dairede çıktı. İddiaya göre, ısınmak için kullanılan elektrikli sobanın devrilmesi sonucu evdeki eşyalar alev aldı. Bir yandan yangını söndürmeye çalışan ev sakinleri, bir yandan da itfaiyeyi arayıp, yardım istedi. Adrese gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Tedbir amaçlı apartman sakinleri evlerinden tahliye edilirken, bir kişi dumandan etkilendi. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı. 

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