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Elektrikli ve sürücüsüz otobüs 'Atak Electric' tanıtıldı

Karsan ve Adastec iş birliğinde geliştirilen yüzde 100 elektrikli ve sürücüsüz otobüs 'Otonom Atak Electric' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleşen etkinlikle tanıtıldı.
Elektrikli ve sürücüsüz otobüs 'Atak Electric' tanıtıldı

Karsan markası ile piyasaya sürülecek olan yüzde 100 elektrikli ve sürücüsüz otobüs 'Otonom Atak Electric' için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tanıtım programı düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Karsan yetkilileri katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürücüsüz ilerleyen Otonom Atak Electric'e binerek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisinde tur attı. 

'TÜRKİYE'Yİ 4'ÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİ ÜSSÜ HALİNE GETİRMEKTE KARARLIYIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geliştirilen araca ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mühendislerimiz tarafından geliştirilen, seri üretim dünyanın ilk 4'üncü seviye elektrikli sürücüsüz otobüsü Atak Electric'in ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'yi 4'üncü sanayi devrimi ürün ve teknolojilerinin üssü haline getirmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.

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