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Elektrikte 236 milyon liralık kapasite mekanizması desteği

Türkiye Elektrik İletim AŞ, 39 elektrik üretim santraline haziran ayı için toplam 236 milyon 36 bin 397 lira kapasite ödemesi yapacak.
Elektrikte 236 milyon liralık kapasite mekanizması desteği

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, kapasite mekanizması kapsamında yer alan 45 santralden 39'una haziran ayı için toplam 236 milyon 36 bin 397 lira ödenecek.

Mekanizma kapsamında en yüksek ödeme, 15 milyon 36 bin 954 lirayla Soma Termik Santral Elektrik Üretim AŞ'ye yapılacak. Bu şirketi, 14 milyon 353 bin 456'şar lira ödemeyle Yatağan Termik Enerji Üretim AŞ ile Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ izleyecek.

Ödeme yapılacak santraller arasında 12 yerli kömür yakıtlı termik santral, 5 yerli ve ithal kömür yakıtlı termik santral, 14 doğal gaz yakıtlı elektrik santrali ve 8 hidroelektrik santrali bulunuyor.

Söz konusu mekanizma kapsamında, TEİAŞ tarafından elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapılıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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