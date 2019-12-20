Elektrikte yeni tarife geliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Elektriği yenilenebilir kaynaklardan kullanmak isteyen tüketiciler için yeni bir tarife modeli çalışıyoruz" dedi.

İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) Enerji Konfereransı'nda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, elektrikte tüketiciye yeni bir tarife getirilmesi için çalışmalara başlandığını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, tüketicilerin artık evlerinde kullandığı elektriği yenilenebilir enerji kaynaklarından seçebileceklerini belirtti.

Bakan Dönmez, "Buradan sizlere bir çalışmamızla ilgili de bilgi vermek istiyorum. “Ben elektriğimi tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrikten kullanmak istiyorum” diyen tüketicilerimiz için yeni bir tarife modeli çalışmasını başlattık. Bu tarifeyle vatandaşlarımız istedikleri takdirde sadece yenilenebilir enerji tüketebilecek" diye konuştu.