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Elektrikte yeni tarife yolda

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sadece yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği tüketmek isteyen kullanıcılar için bir tarife üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirtti.
Elektrikte yeni tarife yolda

Dönmez, Türkiye Jeotermal Kongresi'nde elektrikte kurulu güç içinde yerli ve yenilenebilir kaynakların payının artırılması için yatırımların devam ettiğini söyledi.

"Mottomuz daha çok yerli, daha çok yenilenebilir, hedefimiz ise bağımsız enerji, güçlü Türkiye" diyen Dönmez, geçen yıl sonu itibarıyla elektrikte kurulu gücün 91 bin 300 megavata yükseldiğini, üretimin yüzde 62’sinin yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşılandığını anımsattı.

Dönmez, yenilenebilir enerjide kurulu gücün 44 bin 767 megavata ulaştığını ve bu miktarın Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları yarışmalarıyla daha da artacağını ifade etti.

JEOTERMALDE HEDEF DÜNYA LİDERİ OLMAK

Bakan Dönmez, jeotermalde kurulu gücün 2000'li yılların başında sadece 15 megavat olduğunu ve geçen yıl sonu itibarıyla bunun 1525 megavata yükseldiğini bildirdi.

Türkiye'nin jeotermalde kurulu güçte Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sıraya yükseldiğini anlatan Dönmez, "Şimdi hedefimiz daha yüksek. Jeotermal kaynaklı kurulu güçte dünyada birinci olacak ve Avrupa ile de farkı giderek açacağız. Halen ön lisans aşamasında olan projelerimiz var. Bunları da dikkate aldığımızda jeotermalde kurulu gücümüzü yakın bir zamanda 2 bin megavatlara seviyesine yükselteceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Dönmez, jeotermal enerjinin sadece elektrik üretiminde değil aynı zamanda tarımda, seracılıkta ve turizmde de kullanıldığını anımsatarak, "2000'li yılların başında 500 dönümlük sera ısıtması jeotermalle gerçekleştirilirken bugün bu sayı yaklaşık 4 bin 300 dönüme yükseldi. Turizmde de yaklaşık 18,5 milyon insanın faydalandığı 400 otel ve kaplıcanın kullandığı termal suyun enerjisini de jeotermalden karşılıyoruz. Toplam jeotermal ısı potansiyelimizi göz önüne aldığımızda toplamda 1 milyonun üzerinde yatak kapasiteli termal tesisleri hayata geçirebilecek imkanımız var." diye konuştu.

Bu yılın sonuna kadar işletmeye giren ve YEKDEM'e dahil olan lisanslı jeotermal santrallerine destek olmaya devam edeceklerini aktaran Dönmez, şunları kaydetti:

"Biz her zaman yerli ve yenilenebilir enerjiden yana olduk. Rotamızı, hedeflerimizi ve politikalarımızı bu felsefeyle belirledik. Sadece yerli ve yenilenebilir kaynaklı enerji üretimini değil, aynı zamanda kullanımını da yaygınlaştıracağız. Bu amaçla isteyen tüketiciler için yenilenebilir enerji tarifesi üzerinde çalışıldığını daha önce söylemiştik. Bu tarifeyle, sadece yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriği tüketmek isteyen kullanıcılara bu fırsatı vereceğiz. Tarife ile ilgili çalışmalar sürüyor. Şu anda TBMM'nin ilgili komisyonunda tarife üzerinde çalışılıyor. Meclisimizin takvimine göre süreç tamamlanacak. Sonrasında EPDK ilgili tarifeyi yayınlayacak. Böylece isteyen aboneler tedarik şirketleri vasıtasıyla bu tarifeden yararlanabilecek. Arzu eden abonelere de yeşil enerjiyi kullandıklarına dair bir sertifika vermeyi planlıyoruz."

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