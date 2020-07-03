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Elektrikte yeşil tarife uygulaması başlıyor

Bakan Dönmez, sadece yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği kullanmak isteyen vatandaşlar için geliştirilen Yenilenebilir Tarife olarak bilinen Yeşil Tarife’ye (YETA) ağustos ayı itibariyle geçileceğini açıkladı.
Elektrikte yeşil tarife uygulaması başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli ve yenilenebilir enerjinin kullanımını teşvik etmek ve çevre duyarlılığı fazla olan vatandaşları yenilenebilir enerjiye yönlendirmek için geliştirilen Yeşil Tarife uygulamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yeşil tarife çalışmasına ilişkin kanunun şubat ayında Meclis’ten geçtiğini anımsatan Dönmez, "Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu da konuyla ilgili yönetmeliği çıkardı ve tarifenin altyapısı hazırlandı. Yeni tarifenin adını ’YETA’ koyalım istiyoruz, yenilenebilir tarife ya da isteyen yeşil tarife diye de okuyabilir. Böylece isteyen tüketicilerimiz, vatandaşlarımız ’ben sadece yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği kullanmak istiyorum’ dediğinde, onlara özel bir fatura, özel bir tarife düzenlenmiş olacak. Niyetimiz, ağustos ayına kadar bu işlemleri bitirip, artık ağustos ayıyla birlikte müşteriye bir seçenek olarak sunmak istiyoruz" dedi.

YETA KULLANAN EV VE İŞ YERLERİNE SERTİFİKA VERİLECEK

Yenilenebilir enerjinin kullanımını teşvik etmek ve yaygınlaştırmak için YETA tarifesini kullanan ev ve iş yerleri için sertifika düzenleyeceklerini anlatan Bakan Dönmez, "Örneğin bir iş yeri ya da bir ev YETAdan yararlanıyorsa onlara özel sertifika vermeyi planlıyoruz" ifadesini kullandı. Dönmez, YETA’nın zorunlu bir tarife olmadığını, yalnızca bu tarifeye geçmek isteyen vatandaşların geçeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"YETA tarifesine geçmek isteyen vatandaşların yalnızca elektrik tedarik şirketlerine giderek ’ben bu tarifeye geçmek istiyorum’ demeleri yeterli olacak. O talepten sonra geçenlerin faturaları o tarifeye göre düzenlenecek. Diyelim ki elektrik tedarik şirketi ile 1 yıllık bir anlaşma yaptınız, o tarifeden çıkma isteğinde bulununcaya kadar o tarifeyi kullanmış olacaksınız. Bununla ilgili detayları da daha sonra açıklayacağız."

YEŞİL ENERJİNİN MALİYETİ DAHA FAZLA

Bakan Dönmez, bakanlık olarak yaptıkları bütün faaliyetlerde çevrenin korunması ve geliştirilmesi en temel amaçları olduğuna vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Hükümetimizin ve vatandaşlarımızın çevre hassasiyeti de elektrik üretim ve tüketiminde yeni seçeneklerin doğmasını sağladı. Lisanssız üretimin önündeki engelleri kaldırarak vatandaşlarımıza kendi elektriklerini üretme imkanı sunduk. Bugün 6.500 MW’lara yaklaşan lisanssız kurulu gücümüzle hanelerden sanayiye, tarımdan ticarethanelere kadar bireysel ve kurumsal kullanım skalası genişledi. Tüketim boyutunda ise bu hassasiyetleri göz önüne alarak YETA’daki çalışmalarımızı nihayetlendirdik. Maliyet bir miktar yüksek olabilir. Ancak yenilenebilir enerji sektörüne vermiş olduğumuz destek ve teşviklerle yatırım maliyetlerinin düşmesi zamanla fiyatlara da yansıyacak. Maliyetlerin düşmesiyle beraber YETA zaman içerisinde cazip bir hale gelecek. 2002 yılında yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi yüzde 26 seviyelerinde iken bugün bu sayı yaklaşık yüzde 50 seviyesinde. İnşallah her yıl en az 1.000 MW güneş ve rüzgar kurulu gücünü devreye alma hedefimizle bu oranı daha da yukarılara çekeceğiz. Amacımız yenilenebilir enerji yatırımlarında sürekliliği sağlamak ve maliyet avantajını hem üretici hem de tüketici tarafına sunmak."

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