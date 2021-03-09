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Elektronik Atık Toplama Yarışması yeniden başlıyor

Keçiören Belediyesi tarafından geri dönüşüm çalışmaları kapsamında başlatılan Okullar Arası Ödüllü Elektronik Atık Toplama Yarışması’na pandemi nedeniyle ara verilmişti. Okulların yeniden yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte yeniden başlıyor.
Elektronik Atık Toplama Yarışması yeniden başlıyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, okulların yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte ‘Okullar Arası Elektronik Atık Toplama Yarışması’nı yeniden başlattıklarını duyurdu. Altınok, “Elektronik atık yarışmasını başlattığımız ilk günden itibaren 2 tondan fazla elektronik atığı geri dönüşüme kazandırdık. Şimdi de okullarımızın yeniden yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte bu yarışmamızı yeniden düzenliyoruz. Öğrenci, öğretmen ve ailelerimizle birlikte elektronik atıkların çevreye zarar vermemesi ve diğer atıklardan ayrı olarak toplanması için bir seferberlik başlattık.” dedi.

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SPOR EKİPMANLARI HEDİYE EDİLECEK
Yarışmanın katılım koşullarına ilişkin bilgiyi ise Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok verdi. Altınok yarışmada dereceye giren okulların ödüllendirileceğini belirterek şunları aktardı:
“Yarışmamıza Keçiören ilçe sınırları içinde bulunan tüm ilkokul ve ortaokul öğrencileri katılabiliyor. 21 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanacak olan yarışmada en çok elektronik atık toplayan ilk üç okul dereceye girerek hediyelerimizin sahibi olacak. Birinci olan okulumuza masa tenisi seti, ikinciye langırt masası, üçüncüye ise 2 futbol, 2 voleybol, 2 basketbol topu ve badminton setinden oluşan spor ekipmanları hediye edeceğiz. Elektronik atıklarını toplayan okullarımız Keçiören Belediyesi Geri Dönüşüm Danışma Hattı olan “0312 359 10 27” nolu telefonu arayarak destek alabilirler.”

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