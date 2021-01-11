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Elektronik haberleşmede 2,5 ayda 115 bin 286 abone e-Devlet'teki 'Fesih Başvurusu' hizmetinden faydalandı

Abone sayısı 200 binden fazla elektronik haberleşme işletmecilerinin sabit veya mobil telefon, internet ve kablo TV hizmetlerine ilişkin fesih başvuruları, 26 Ekim 2020'den bu yana e-Devlet Kapısı'ndan gerçekleştirilebiliyor.
Elektronik haberleşmede 2,5 ayda 115 bin 286 abone e-Devlet'teki 'Fesih Başvurusu' hizmetinden faydalandı

Abone sayısı 200 binden fazla olan elektronik haberleşme işletmecilerinin sabit veya mobil telefon, internet ve kablo TV hizmetlerine ilişkin e-Devlet Kapısı üzerinden iptal başvurusu için 26 Ekim 2020'de başlayan uygulamadan bugüne kadar 115 bin 286 abone yararlandı.

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan düzenleme kapsamında, abone sayısı 200 binin üzerinde olan elektronik haberleşme işletmecilerinin hizmetlerine ilişkin aboneliklerin iptali 26 Ekim 2020'den itibaren e-Devlet üzerinden de gerçekleştirilmeye başlandı.

Uygulama kapsamında bugüne kadar 115 bin 286 abone, fesih işlemi için e-Devlet Kapısı üzerinden başvuruda bulundu.

Ücretlendirme 24 saat içinde durduruluyor
e-Devlet Kapısı'ndan gerçekleştirilen fesih başvurusunun ardından, 24 saat içinde hizmete ilişkin ücretlendirme, hizmet sağlayıcı tarafından durduruluyor.

Böylece, sabit veya mobil telefon, internet ve kablo TV aboneleri, aboneliğini iptal ettirmek istediğinde, bayilere gitmek, hizmet aldığı işletmeciye yazılı dilekçeyle başvurmak, faks çekmek gibi işlemlerle uğraşmadan "turkiye.gov.tr" adresi üzerinden başvurusunu yapabiliyor.

Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde dilekçe vermek amacıyla hizmet sağlayıcıların bayilerine gitme zorunluluğu, vatandaşların sorun yaşamasına sebep oluyordu. Yeni uygulama sayesinde aboneler, iptal taleplerini e-Devlet'ten insan teması olmadan yapabiliyor.

İşletmeciler, abonelerin nakil, devir, hat dondurma gibi talepleri mevcutken e-Devlet Kapısı üzerinden fesih başvurusu gelmesi halinde bu başvuruyu yerine getirmekle de yükümlü oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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