Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı iş birliğinde 2019'dan bu yana 15 ilde pilot olarak sürdürülen "Elektronik Kelepçe Uygulaması" 81 ilde aktif hale getirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Elektronik Kelepçe Uygulaması'nın ülke geneline yaygınlaştırılmasını teminen İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) bünyesinde "Elektronik İzleme Merkezi" oluşturuldu.

Bu çerçevesinde, yeni oluşturulan teknik altyapı ile 6284 sayılı Kanun kapsamında verilen teknik yöntemlerle takip kararlarının gereğinin, 81 ili kapsayacak şekilde yerine getirilmesi sağlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı iş birliğinde 2019'dan bu yana sürdürülen "Elektronik Kelepçe Uygulaması"nın tüm ülkede takibin yapılması için yeni kurulan "Elektronik İzleme Merkezi" ve sistem altyapısına ilişkin çevrim içi bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Emniyet, Jandarma ve ŞÖNİM'de görevli 81 ilden yaklaşık 500 personelin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, "Elektronik İzleme Merkezi" ile ülke genelinde yaygınlaştırılacak teknik yöntemlerle takip uygulamasının aksamadan yürütülmesi için yapılması gerekenler ele alındı.

Toplantıda, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığından yetkililer sunumlar yaptı.

Söz konusu sunumlarla vakaların teknik yöntemlerle takibe uygunluğun tespiti, teknik yöntemlerle takip kararlarının talep edilmesi, uygulanması ve kararın sonlandırılması süreçlerine ilişkin iş ve işlemlerle yeni Elektronik İzleme Merkezi ve sistem altyapısı hakkında katılımcılar bilgilendirildi.

Bu bağlamda ilk toplantı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından, ŞÖNİM Müdürleri ve meslek elemanlarına yönelik "Teknik Yöntemlerle Takip (Elektronik Kelepçe uygulaması) Eğitim Semineri", 13-14 Ocak ile 22 Ocak'ta 160 personelin katılımıyla yapılmıştı.