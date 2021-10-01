Elektronik Müzik Festivali Yoğun İlgi Gördü

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Başkentli gençlerden gelen talepler doğrultusunda Türkiye’de ilk kez düzenlediği ‘Elektronik Müzik Festivali’ yoğun ilgi gördü.

Son olarak DJ Sayınerr’in 30 Ağustos Zafer Parkı’nda, Fred Lenix’in Seğmenler Parkı’nda, Murat Uğurlu’nun Mogan Park’ta, Günce Acı’nın Altınpark’ta, Ongun Tütüncü’nün Gençlik Parkı’ndaki performansları gençlerden tam not aldı.

Büyükşehir Belediyesi düzenlediği açık hava konser ve etkinlikleriyle yaza veda ederken, Ankara’yı kültür ve sanatın da başkenti yapacak etkinlikleri çeşitlendirerek sürdürüyor.

Bir yandan ‘Büyükşehir Parklarda’ konser programlarıyla Başkentlileri açık havada yaz konserleriyle buluşturan bir yandan da gençlerin beğeniyle takip ettiği elektronik müzik gruplarını desteklemeyi ve elektronik müziği tanıtmayı amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk kez “Elektronik Müzik Festivali”ne de ev sahipliği yapıyor.



TURİSTLER DE YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’nın iş birliğiyle düzenlenen festivale, Başkentli gençler kadar turistler de yoğun ilgi gösteriyor.

Ankara Kalesi’nde DJ Ugr’nin, Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı’nda Sinan Çelik-Outdo Angst’ın, Botanik Park’ta TRIART’ın, 30 Ağustos Zafer Parkı’nda Sayınerr’in, Seğmenler Parkı’nda Fred Lenix’in, Mogan Park’ta Murat Uğurlu’nun, Altınpark’ta Günce Acı’nın, Gençlik Parkı’nda ise Ongun Tütüncü’nün sergilediği perfomanslar gençlerden tam not aldı.

GENÇLER BOTANİK PARK’TA NOTALARIN TINILARIYLA COŞTU

Büyükşehir Belediyesi, gençlerin severek dinlediği elektronik müzik gruplarını desteklemeye devam ederken, DJ Görkem Gökkaya ve Ensar Şahin’i Botanik Park’ta elektronik müzikseverlerle buluşturdu.

Parklarda yapılan elektronik müzik etkinliğinin gençler tarafından yoğun ilgi gördüğünü söyleyen DJ Görkem Gökkaya, “Büyükşehir Belediyesine çok çok teşekkür etmek istiyoruz. Diğer belediyelerin de umarız ki bundan örnek alıp böyle projeler geliştirmesini ve ön ayak olmasını istiyoruz” derken, DJ Ensar Şahin de düşüncelerini, “Herkesin eve kapandığı günlerde böyle güzel etkinliklerin yapılması çok değerli. Bizimde böyle bir etkinlikte bulunmamız gurur verici. Ayrıca ücretsiz de yapılıyor” sözleriyle paylaştı.

Elektronik müzik etkinliğini dinlemeye gelen gençlerden Melih Bilgen, “Uzun zamandır Ankara’da böyle bir organizasyon görmemiştim. Umarım bu etkinliklerin devamı gelir. Dilerim insanların rahatça müzik dinleyeceği, keyif alacağı ortamları her zaman yaratabilirler” diye konuştu.

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLERİN SESİ OLDUĞU İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Ankara’da bu tarz etkinliklerin desteklenmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren DJ’ler kadar elektronik müziksever gençler de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Yağız Sayıner (DJ): “Ankara’da elektronik müzik kültürüne Mansur Yavaş’ın yaptığı katkı inanılmaz derecede büyük. Çok iyi hissediyoruz DJ’ler olarak kendimizi… Çok da onur duyduk Mansur Yavaş’ın bu projesinden.”

-Murat Uğurlu (DJ): “Bu tarz etkinliklerin desteklenmesinden dolayı çok mutluyum. Mansur Başkana buradan çok teşekkür ediyorum, gençlerin sesi olduğu için. Bu tarz etkinliklere çok ihtiyacımız vardı özellikle pandemiden sonra iyi hissetmek adına… Ayrıca elektronik müzik gibi bir müziğin şehrimizde desteklenmesinden dolayı çok mutluyum. Umarım bu tarz etkinlikler daha fazla olur.”

-Günce Acı (DJ): “Pandemi nedeniyle uzun bir aradan sonra insanlarla tekrar bir arada olmak ve müziğimizi paylaşmak çok güzel. Mansur Yavaş’ın gösterdiği destekten çok mutluyuz. Daha önce Türkiye’de hiçbir belediye başkanı ya da siyasetçi elektronik müzik sahnesine destek vermemişti bu yüzden bizim için çok anlamlı.”

-Emine Uluçay: “Ben bu etkinlikleri çok yararlı buluyorum çünkü insanlar uzun bir süre boyunca içeride kapalı kaldılar ve sosyalleşemediler. O yüzden bu etkinlikleri çok seviyoruz, takip ediyoruz. İmkan buldukça gelip, eğleniyoruz.”

-Leyla Uluçay: “Pandemide kapanma sürecinde çok sıkıldık. Eğlence istiyoruz. Mansur Başkan bu sayede hem halkı eğlendirdi hem de müzik camiasına katkıda bulundu. Buradan Mansur Başkana kalp gönderiyorum.”

-Filiz Polat: “Özellikle gençlerimiz için güzel bir etkinlik. Uzun yıllardır hasrettik böyle eğlencelere… Mansur Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz, her şey için.”

-Burhan Mutlu: “Bu süreçte çok inanılmaz bir gelişme ve değişimle karşı karşıyayız. Sayın Mansur Yavaş’ın bu alanda atmış olduğu adımlar mükemmel yenilikler. Bu tarz etkinliklerin hem Ankara açısından çok mükemmel olduğunu düşünüyorum hem de farklı alanlarda farklı müzik kültürlerine yer verip, bu kültürlerin kaynaşmasının öneminin ileriki yıllarda daha çok ortaya çıkacağına inanıyorum.”

-Hazal Sevindi: “Ben hem bir sanatçı hem de bir genç olarak diyebilirim ki böyle etkinliklerin yapılması bizi mutlu ediyor. Belediyenin desteğiyle müziğimizi güzel Ankara’nın güzel yerlerinde tanıtmak bize mutluluk verdi.”

-Berk Kılıç: “Murat Uğurlu’yu dinlemeye geldim. Sayın Mansur Yavaş’a böyle bir imkan sunduğu için çok teşekkür ederim. Yazın son günlerinde ilaç gibi gelen bir etkinlik oldu. Umarım diğer şehirler de takip eder.”

FESTİVAL 1 EKİM’DE SONA ERDİ

ABB TV, Youtube Kanalı ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanan ve kentin farklı noktalarında DJ’lerin sahne aldığı festival, 1 Ekim’de sona erdi.

“Elektronik Müziğin Başkenti” sloganıyla 17.00-19.00 saatleri arasında herkese açık olarak düzenlenen festival DJ Deniz Kabu’nun 30 Eylül’de Anıtpark’ta, Sezer Uysal’ın ise Dikmen Vadisi’nde 1 Ekim tarihinde vereceği konserle sona erdi.

