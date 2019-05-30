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Elektronik sigaralar kalp sağlığına zarar veriyor

İnsan hücreleri üzerine yapılan yeni bir araştırmaya göre, elektronik sigaralarda kullanılan aromalar kan damarını kaplayan hücrelere ve kalp sağlığına zarar veriyor.
Elektronik sigaralar kalp sağlığına zarar veriyor

Journal of the American College of Cardiology dergisinde yayınlanan araştırma, elektronik sigaralarda kullanılan sıvı aromaların insan hücrelerinin hayatta kalma ve çalışma işlevlerini aksattığına yönelik artan bulgulara bir yenisini daha eklemiş oldu. 

Araştırmayı yürüten ekipten Stanford Kardiyovasküler Enstitüsü Araştırmacısı Dr. Joseph Wu, kamuoyunun elektronik sigaraların zararsız olduğunu düşündüğünü ve bu nedenle çocuk yaşta birçok insanın elektronik sigara kullandığını belirtti.

Yeni araştırmada farklı dozlarda nikotin barındıran altı elektronik sigara aroması incelenmiş, Dr. Wu ve ekibi kalp hücrelerinde dirençsizliği ve iltihap artışını tetikleyen toksik bulgulara rastlamıştı.

Öte yandan araştırmacılar, hücrelerin sigara aromalarına nasıl tepki vereceğini görmek için yaptıkları uygulamada tarçın aromasının hücreye zararları bakımından en etkili aroma olduğunu tespit etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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