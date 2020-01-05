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Elektronikte 11,2 milyar dolarlık ihracat

Türkiye'nin 2019'da elektrik elektronik alanındaki ihracatı 11 milyar 242 milyon 645 bin dolar oldu.
Elektronikte 11,2 milyar dolarlık ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye geçen yıl 105 milyar 561 milyon 315 bin dolarlık sanayi mamulü ihraç etti.

Geçen yıl elektrik elektronik alanında 11 milyar 242 milyon 645 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu alanda en çok ihracat Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı. AB ülkelerine 6 milyar 541 milyon 860 bin dolarlık elektrik elektronik ürün ihraç edildi. AB ülkelerini 1 milyar 486 milyon 94 bin dolarla Orta Doğu ve 920 milyon 354 bin dolarla Afrika ülkeleri takip etti.

Türkiye, elektrik elektronik alanında Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine ihracatını yüzde 22,08, Orta Doğu ülkelerine ihracatını yüzde 4,7 artırdı. Bu kapsamda elektrik elektronikte Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine 883 milyon 27 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

İstanbul damga vurdu

Elektrik elektronik sektörünün ihracatı illere göre değerlendirildiğinde, İstanbul ön plana çıktı.

Geçen yıl İstanbul'dan bu alandaki toplam ihracatın yaklaşık yüzde 52’sine karşılık gelen 5 milyar 845 milyon 688 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi. Bu dönemde İstanbul'u 2 milyar 225 milyon 94 bin dolarla Manisa, 551 milyon 943 bin dolarla Kocaeli, 511 milyon 8 bin dolarla Ankara ve 486 milyon 465 bin dolarla Denizli izledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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