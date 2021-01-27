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Eli bıçaklı kadının sokakta iki kişiye saldırdığı anlar kamerada

Eli bıçaklı kadının sokakta iki kişiye saldırdığı anlar kamerada
Aydın'ın Söke ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Pınar Y. elinde bıçakla biri kadın iki kişiye saldırdı. Polis tarafından Pınar Y.’nin gözaltına alındığı o anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Yenikent Mahallesi Önder Okumuş Caddesi üzerinde meydana geldi. Psikolojik sorunları bulunduğu ileri sürülen Pınar Y., sokaktan geçmekte olan bir otomobile elindeki sopa ile vurdu, sileceğini kırdı. O anlarda olay yerinden geçen Burcu Altınşen ile Yavuz Karartı, Pınar Y.'ye engel olmak istedi. Sinirlenen Pınar Y., elindeki bıçakla Altınşen ile Karartı'ya saldırdı. Altınşen ve Karartı’nın, yara almadan kurtulduğu o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Pınar Y.'yi gözaltına aldı. Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Pınar Y.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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