Eli bıçaklı kadının sokakta iki kişiye saldırdığı anlar kamerada

Aydın'ın Söke ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Pınar Y. elinde bıçakla biri kadın iki kişiye saldırdı. Polis tarafından Pınar Y.’nin gözaltına alındığı o anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.