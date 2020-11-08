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Elif Perinçek ile annesi ve ikiz ablalarının tedavisi sürüyor

İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek ile annesi Seher Dereli ve ikiz ablaları Elzem ile Ezel Perinçek'in tedavileri sürüyor.
Elif Perinçek ile annesi ve ikiz ablalarının tedavisi sürüyor

Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen depremde, Bornova ilçesindeki Doğanlar Apartmanı da yıkıldı. Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Seher Dereli Perinçek (38) ile çocukları ikizler Elzem (10) ve Ezel (10), Umut (7) ve Elif Perinçek enkaz altında kaldı. Depremden 23 saat sonra Seher Dereli Perinçek ile ikiz kızları Elzem ve Ezel enkazdan sağ kurtarıldı. Umut Perinçek'in ise cansız bedenine ulaşıldı. Enkaz altındaki Elif için umut dolu bir bekleyiş başladı.

Arama kurtarma çalışmaları sürerken ekipler, 2 Kasım günü, depremden 65 saat sonra Elif'i enkazın altından çıkardı. Küçük Elif depremin simgelerinden biri oldu. Enkazdan kendisini çıkaran İstanbul İtfaiyesi Onbaşı Muammer Çelik'in parmağını ambulansa gidene kadar bırakmayan Elif Perinçek, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Elif, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine servise alındı. Sağlık durumları iyiye giden Elif, Elzem ve Ezel kardeşler aynı odaya alındı. Ağızdan beslenen 3ç kardeş ve annelerinin durumunun iyi olduğu belirtildi. Perinçek kardeşler ve annelerinin önümüzdeki günlerde taburcu edileceği öğrenildi.

Öte yandan Ege Üniversitesi'nde Seher Dereli Perinçek ve üç çocuğunun da aralarında bulunduğu 4'ü yoğunda bakım olmak üzere 16 depremzedenin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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