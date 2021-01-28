  • BIST 1.474
  • Altın 436,290
  • Dolar 7,3726
  • Euro 8,9242
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya 5 °C
»

Elif’e çarpan sürücü yakalandı: Otomobilin camında genç kızın saç telleri bulundu

Şanlıurfa'da, üniversiteye hazırlanan Elif Bereket'e (18) çarpıp ölümüne neden otomobilin sürücüsü Ali Badıllı yakalandı. Üzeri battaniye ile örtülmüş, boş arazide bulunan otomobilin camında ise Elif Bereket'in kopan saç tellerinin olduğu belirtildi. 
Elif’e çarpan sürücü yakalandı: Otomobilin camında genç kızın saç telleri bulundu

Kaza, önceki akşam Karaköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Üniversite sınavlarına hazırlanan Elif Bereket ile kardeşi Yaşar Bereket, dershaneden çıkıp evlerine gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada, hızla gelen iki otomobilden birisi, Elif Bereket'e çarptı, kardeşi Yaşar ise, kıl payı kurtuldu. Yaralanan Elif Bereket, hastanede yaşamını yitirdi. 

Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Görüntülerden otomobilin plakasını tespit eden ekipler, geçiş güzergahı üzerinde de çalışma yaptı. 34 JV 0990 plakalı otomobil, boş bir arazide üzeri battaniyeyle örtülü vaziyette bulundu. Kaza sırasında otomobilin parçalanan camında ise Elif Bereket’in kopan saç tellerinin olduğu belirtildi. Otomobile el koyan polis, sürücü Ali Badıllı’yı yakalayarak gözaltına aldı.

Ali Badıllı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Konya'da ev yangını: Anne öldü, 3 yaşındaki Okay ve dayısı kurtarıldı28 Ocak 2021 Perşembe 13:43
  • FETÖ'nün kritik ismi yakalandı! MİT'ten müthiş operasyon28 Ocak 2021 Perşembe 13:23
  • Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki mensuplarına 1,5 milyon lira göndermişler28 Ocak 2021 Perşembe 13:18
  • Türkiye 26 Ocak'ta uçuşlarda Avrupa'nın zirvesine çıktı28 Ocak 2021 Perşembe 13:17
  • Kastamonu'nun 'beyaz altın'ında ekim dönemi başladı28 Ocak 2021 Perşembe 13:16
  • KKTC'de yakalanan FETÖ'nün mahrem imamı Türkiye'ye getirildi28 Ocak 2021 Perşembe 13:16
  • Telafer'de DEAŞ'ın tahrip ettiği yüzlerce ev onarılmayı bekliyor28 Ocak 2021 Perşembe 13:05
  • İranlı uzmanlar, Tahran-Washington müzakerelere başlasa dahi yaptırımların hemen kaldırılmayacağını düşünüyor28 Ocak 2021 Perşembe 13:05
  • Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu: Google'ın reklam hakimiyeti ele alınmalı28 Ocak 2021 Perşembe 13:04
  • Hindistan'da protestocu çiftçiler, 1 Şubat'ta düzenlenecek parlamento yürüyüşünü iptal etti28 Ocak 2021 Perşembe 13:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti