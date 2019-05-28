  • BIST 86.778
  • Altın 248,253
  • Dolar 6,0264
  • Euro 6,7280
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 25 °C
»

Elinin hamuruyla ekmeğini 'taş fırın'dan çıkarıyor

Samsun'un Bafra ilçesinde Hatice Demirkaya, yaptığı ekmekler beğenilince evinin bahçesine inşa ettiği taş fırında ekmek üreterek satmaya başladı.
Elinin hamuruyla ekmeğini 'taş fırın'dan çıkarıyor

Samsun'un Bafra ilçesinde ev hanımı 43 yaşındaki Hatice Demirkaya, yaptığı ekmekler çok beğenilince bahçesine inşa ettirdiği taş fırınla ekmek üretiyor.

İlçede "Ekmekçi Abla" olarak anılan 3 çocuk annesi Demirkaya, ekmek yapmayı çok sevdiğini belirterek, ailesine ev yapımı ekmek yedirmek için kolları sıvadığını söyledi.

Komşularının yaptığı ekmeği tattıklarında çok beğendiklerini ifade eden Demirkaya, bir komşusuna ekmek verdiğinde kendisine para verdiğini, bu duruma üzüldüğünü ve kabul etmediğini anlattı.

Aile ekonomisine katkı sunmak için denediği işlerde başarısız olduğunu, hayatını sorguladığını dile getiren Demirkaya, komşusunun, ekmek yaparak para kazanabileceği yönünde kendisini yönlendirdiğini belirterek, "Ben bu hayatta neyi başardım' diye hayatımı sorguladığım bir dönem yaptığım ekmekler beğenilince eşime bahçeye taş fırın yaptırarak ekmek üretmeye başladım. Şimdi para kazanıyorum, aileme destek oluyorum. Ayaklarımın üzerinde durduğum için mutluyum." diye konuştu.

Demirkaya, günde yaklaşık 50 ekmek ürettiğini ve tanesini 5 liradan sattığını, yaptığı ekmekleri, müşterilerin eve gelerek satın aldığını aktardı.

Kitap çalışmaları

Demirkaya, okumayı, meslek sahibi olmayı çok istediğini ancak ailesinin kendisini okutmadığını belirterek, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Yıllardır okuma hayalim vardı. İlkokulu bitirdikten sonra 'kızlar okumaz' denilerek eve kapatıldık. 30 yaşında 'ben kimim, ben neyim' demeye başladım. 'Ne yaptım bu dünyada, ne başardım' demeye başladım. 35 yaşında ortaokula başladım. Ondan sonra liseyi bitirdim. Şu anda üniversiteye hazırlanıyorum. İnşallah kazanacağım. Bir de naçizane kitap yazmaya çalışıyorum. Becerebilirsem inşallah benim gibi kadınların hayatını anlatmak istiyorum. Edebiyatı, sosyolojiyi çok seviyorum. İnsanla ilgili her şeyi çok seviyorum. İnşallah başarırım. Hayatım boyunca yaptığım her işe inandım ama başarısız oldum ama başarılı ama hep inandım."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Saraybosna'nın ramazan geleneği: Kadınlar mukabelesi28 Mayıs 2019 Salı 20:30
  • Manevi uyanış için itikafa girdiler28 Mayıs 2019 Salı 19:55
  • Rayların güvenliği için kilometrelerce yol yürüyorlar28 Mayıs 2019 Salı 19:30
  • 'Fethin simgesi' Kuşlat Camisi'nde ramazanlar başka güzel28 Mayıs 2019 Salı 18:00
  • Çocuklarını okulda beklerken meslek sahibi oldular28 Mayıs 2019 Salı 17:45
  • 508 yıllık kadın vakfı yardımlarını sürdürüyor28 Mayıs 2019 Salı 17:30
  • Ramazan topunu 15 yıldır sırtında taşıyor28 Mayıs 2019 Salı 17:00
  • Ebeveynlere internette 'güvenlik ayarı' uyarısı28 Mayıs 2019 Salı 13:43
  • Cansu, 30 yılda 31 ameliyat oldu28 Mayıs 2019 Salı 13:06
  • Brezilya'da 2 günde 55 mahkûm öldü28 Mayıs 2019 Salı 12:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti