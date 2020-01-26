  • BIST 122.142
  • Altın 300,140
  • Dolar 5,9403
  • Euro 6,5530
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 1 °C
»

'Elit' kuzular özenle büyütülüyor

Şanlıurfa'da yüksek süt verimi ve etinin lezzeti nedeniyle "elit" diye tabir edilen damızlık koyunlardan doğan ivesi cinsi kuzular, veteriner hekimler gözetiminde hayata tutunuyor.
'Elit' kuzular özenle büyütülüyor

Türkiye'de küçükbaş hayvancılığın önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da "elit" diye tabir edilen damızlık koyunlardan elde edilen üstün özellikli ivesi cinsi kuzular, veteriner hekimler kontrolünde özenle büyütülüyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yüksek süt verimi ve etinin lezzetiyle öne çıkan ve "Arap koyunu" olarak da adlandırılan ivesi cinsi koyunlar, Şanlıurfalı besicilerin ilk sıradaki tercihi oluyor. 

Koyunlardaki süt verimliliğinin ve etinin lezzetinin artırılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) koordinesinde "İvesi Koyununun Halk Elinde Islahı Projesi" yürütülüyor.

Bu kapsamda GAP Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü (GAPTAEM) bünyesindeki Tek Tek Araştırma İstasyonunda ivesi koyunlar ve kuzuları için araştırmalar yapılıyor.

Yaklaşık 200 koyunun bulunduğu tesiste yılın ilk kuzuları dünyaya gelmeye başladı. Şu ana kadar 160 kuzunun doğduğu tesiste, ilk 10 günlerini anneleriyle geçiren kuzular daha sonra annelerinden ayrılarak farklı bölmelerde veteriner hekimler gözetiminde özel bakımla büyütülüyor.

Sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez belli saatlerde emmeleri için annelerinin yanına bırakılan kuzuların sürü içerisinde annelerini bulma çabası ve süt içme anları güzel görüntüler oluşturuyor.

Koyunlar da birbirlerine benzeyen aralarında ikizlerin de bulunduğu kuzularını bulup süt vermeye çalışıyor.

"Kısa sürede annelerini buluyorlar"

GAPTAEM Veteriner Hekimi Serkan Kapucuk, hayvanların süt verimi ve kuzu doğum ağırlıkları üzerine çalışma yaptıklarını söyledi.

Koyun ve kuzuların 15 günde bir tartılarak kilosunun ölçüldüğünü belirten Kapucuk, elde edilen verileri ise sürekli önceki dönemlerle karşılaştırıp, beslenme teknikleri geliştirdiklerini ifade etti.

Hayvanların bakımını en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını anlatan Kapucuk, şöyle konuştu:

"Aralık ayı ile birlikte bu yılın ilk kuzuları doğmaya başladı ve doğumlar devam ediyor. Kuzuların çoğu yaklaşık 2 ay anne sütü ile beslenmekte. İvesi koyunlarımız burada doğal mera koşullarında yetiştiği için yavrular sabah anneleri meraya çıktığında ondan ayırıyoruz ve gün içinde onları kuzu büyütme yemiyle besliyoruz. Sabah kuzular annelerinden ayrıldığı için akşama kadar büyük bir özlem duyuyor. Akşam sürü istasyona geri döndüğünde kuzular annelerine koşarak kısa sürede kavuşuyor. Bu kadar kalabalık sürünün içinde kuzular ve anneleri birbirlerini bularak özlem gideriyor. Yavrular hemen annenin altına girerek sütü emiyorlar."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BM'den Doğu Afrika'daki çekirge istilası için uluslararası yardım çağrısı24 Ocak 2020 Cuma 16:48
  • İskoçya polis teşkilatında başörtüsüne onay24 Ocak 2020 Cuma 16:26
  • 8 kiloluk kedi 'Şerafettin', esnafın maskotu oldu24 Ocak 2020 Cuma 16:11
  • Otostopla 3 yılda 73 il gezdi24 Ocak 2020 Cuma 16:05
  • Bakteriler kimyasal atıkları altına dönüştürdü24 Ocak 2020 Cuma 15:59
  • Erkam Tatlıtürk - Boks Eldivenim24 Ocak 2020 Cuma 15:44
  • Soğukta kaskatı bulduğu köpeği, kalp masajı ile hayata döndürdü24 Ocak 2020 Cuma 11:34
  • Dünya genelinde 657 milyon çocuk hala okuma yazma bilmiyor24 Ocak 2020 Cuma 11:25
  • Adanalıların yeni gözdesi; billur kebabı24 Ocak 2020 Cuma 09:55
  • Oslo'da Muhammed en popüler isim oldu24 Ocak 2020 Cuma 09:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti