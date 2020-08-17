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Elmadağ bir üst sekmende çıkıyor

Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, ilçenin doğa turizminde büyük potansiyeli olduğunu söyleyerek; araştırmalar tamamlandığında; yamaç paraşütü, balıkçılık, trekking, kayak, kamping ve su sporları alanında tesisler kuracaklarını belirtti.
Elmadağ bir üst sekmende çıkıyor

Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, Elmadağ’ın büyük bir potansiyele sahip olduğunu, ilçenin zayıf yönlerini güçlendirerek; sosyo-kültürel, ekonomik ve sanayi açısından bir üst sekmende çıkaracaklarını belirtti. Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kulüplerle ortak hareket ettiklerini belirten Aşkın, ilçede; balıkçılık, yamaç paraşütü, trekking, kayak ve su sporları için tesisler kuracaklarını söyledi.

20200816_112629.jpg“ÖTEKİLEŞTİRİCİ SİYASET YAPMIYORUZ”
Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, “Ben bu göreve gelirken siyaset yapmadım. Elbette bir partinin, organizasyonun parçasıyız. Belediye Başkanlığında olması gereken kendi ilçenizi savunmak ve kendi ilçenizin çıkarlarını düşünmektir. Bizde burada bunu yapıyoruz. İnsanları ötekileştirerek siyaset yapmıyoruz. Herkesin ortak aklıyla hareket ederek herkesi birleştirmeye çalışıyoruz.” 

“ZAYIF NOKTALARIMIZI GÜÇLENDİRECEĞİZ”
“Elmadağ olarak zayıf noktalarımız da var çok güçlü noktalarımız da var. Aile ilişkilerimiz ve sosyal yapı çok kuvvetlidir ama kültürel ve sosyal faaliyetler konusunda zayıfız. Biz bunları telafi etmeye çalışıyoruz. Uzun yıllardır ekilmeyen tarlaları ekip, biçerek köylüye istihdam sağlayarak hububat ve tahıl dışında da üretim yapılabileceğini gösteriyoruz.”   

“KÖYDE YAŞAYAN İNSANLARA DOKUNABİLMELİYİZ”
“Sizlerden bir vatandaş olarak isteğim, sadece çevremize değil köyde yaşayan insanlarımıza da dokunabilmek gerektiğini unutmamanız. Çünkü kurtuluş sadece çevremizdeki insanlarla değil toplumdaki tüm insanların değişimi ile olur.” 

“BİR ÜST SEKMENDE ÇIKARACAĞIZ”
“Elmadağ Ankara’nın doğusunda kalan Başkente yakın olmasına rağmen gelişmemiş bir ilçe. Amacımız Elmadağ’ı sosyo-kültürel yönden hem ekonomik hem sanayi açısından bir üst sekmende çıkarabilmek. İlçemiz eskiden gelen İpek Yolu’nun üzerinde olan bölgelerden bir tanesidir. Roma imparatorluğunun izleri olan bir ilçedir. Biz bunu günümüzde kullanamıyoruz. İlçemizden geçen Samsun Yolu’ndan günde 80 ila 140 bin arasında araç geçiyor. Biz bu potansiyeli değerlendirmek için çalışacağız.”

KÖY ENSTİTÜLERİ FESTİVALİ YAPILACAK
“Hasanoğlan’da 1950’li yıllarda kapanan köy enstitülerini yeniden canlandıracağız. Bu enstitüler Anadolu’nun kalkınması ve aydınlanmasına büyük katkı sağlamıştı. Biz bunların ismi köy enstitüleri  olmasa da tekrar canlanmasını istiyoruz. Oradan çıkan kişilerin köylerde eğitim verebilmesini, insanları aydınlatabilmesini istiyoruz. Önümüzdeki yıl bir ilk olarak birinci köy enstitüleri festivalini yapacağız” diye konuştu.

YAMAÇ PARAŞÜTÜ, BALIKÇILIK, TREKKİNG, KAYAK, SU SPORLARI
Elmadağ’ın büyük potansiyeli olduğuna dikkat çeken Aşkın, “Elmadağ bakir kalmış ve kirlenmemiş bir bölge. Ankara’ya çok yakınız. Bu büyük bir avantaj. Amacımız ilçeyi insanların gelip temiz hava alabileceği, dinlenebileceği bir yer haline getirmek. Başkentte doğayla iç içe olabilecek çok bir yer kalmadı. Bunun için harekete geçtik. Yamaç paraşütü yapılabilir mi onun araştırmalarını yapıyoruz. Balıkçılığı geliştirmek ve balık üretimi yapabilmek için çalışmaları başlattık. Trekking için dağ yürüyüşü kulüpleri ile çalışıyoruz. Göletlerimizde su sporları yapabilmek için araştırmalarımız başlattık. Doğa turizminde Elmadağ’ı kalkındıracağız. Kayak merkezine ise buradan direkt bir yol açacağız. Araştırmalardan olumlu sonuç alırsak bir kayak merkezi de buraya açacağız” dedi.

FABRİKA SAHİPLERİNİ İLÇEYE DAVET EDİYORUM
Belediye Başkanı olarak fabrika sahipleri ile birebir görüşerek ilçemize davet ediyorum diyen Aşkın, “Taşınacak, yeni fabrika kuracak olan iş insanlarının fabrikaları bizzat kendim gidip onları Elmadağ’a davet ediyorum. Eyüp Sabri Tuncer fabrikasının yerini değiştirmek istiyordu, gittim görüştüm şimdi Elmadağ yatırım yapacak. Elmadağ yatırımcı çekmek zorundayız. Buraya yatırım yapacak iş insanlarına her türlü alt yapı ve teknik desteği vereceğiz. Buraya bir fabrikanın gelmesi 100 insanımızın istihdam sorununun çözülmesi demektir” diyerek sözlerini noktaladı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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