Elmadağ Devlet Hastaneleri Listesi.. Elmadağ'daki Devlet Hastanelerinin Adresleri ve Telefonları 2020

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Çeşitli rahatsızlıklardan dolayı tedavi olmak için Elmadağ’a yolu düşen ya da akrabalarını hastanede ziyaret etmek isteyen vatandaşlarımız, Elmadağ’daki hastanelerin isimlerini, adreslerini ve telefon numaralarını merak etmektedir. Sizler de Elmadağ'daki hastaneler nerede? diye merak ediyorsanız haberimizi okuyun.
ELMADAĞ DEVLET HASTANELERİ LİSTESİ 2020
Elmadağ'da hangi devlet hastaneleri var? Nasıl giderim?
ELMADAĞ
HULUSİ ALATAŞ ELMADAĞ DEVLET HASTANESİ
Yenice Mah. Soğukpınar Sok. 3/A Elmadağ, Ankara
İletişim: 0 (312) 863 10 41
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