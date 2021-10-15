Elmadağ Hasanoğlan’da icradan satılık arsa

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Elmadağ'ın Hasanoğlan Şehitlik Mahallesi’nde 833 metre kare arsa icra yoluyla satılıyor.
Elmadağ Hasanoğlan’da icradan satılık arsanın muhammen bedeli 104 bin 125 TL olarak ilan edildi.
İcradan satılık arsa Şehiryolu Caddesi’ne cepheli konumda ve boş durumda. Taşınmaz Menderes Bulvarı'na 160 metre, Elmadağ Hastanesi Hasanoğlan Polikliniğine kuş uçuşu 1000 metre mesafede.
Birinci Satış Günü: 01.12.2021 10:30
İkinci Satış Günü: 27.12.2021 10:30
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