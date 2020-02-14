  • BIST 120.922
  • Altın 307,017
  • Dolar 6,0545
  • Euro 6,5606
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 4 °C
SON DAKİKAİstanbul Bahçelievler'de bina çöktü! Ekipler bölgeye sevk edildi...
»

Elmadağ Kayak Merkezine nasıl gidilir?

Ankara sınırları içerisinde bulunan Elmadağ’ın kuzey yamaç kesiminde yer alan Elmadağ Kayak Merkezine nasıl gidilir?
Elmadağ Kayak Merkezine nasıl gidilir?

Elmadağ Kayak Merkezine nerede?

Elmadağ Kayak Merkezi, Ankara sınırları içerisinde bulunan Elmadağ’ın kuzey yamaç kesiminde yer almaktadır. Elmadağ Kayak Merkezinin ana pist uzunluğu yaklaşık olarak 400 metredir. Genişliği ise 500 ile 600 metre civarındadır. Burada pist eğimi çok fazla olmadığı için kayak sporuna yeni başlayacaklar için çok uygun bir merkezdir.

Elmadağ Kayak Merkezine nerede? Elmadağ Kayak Merkezine ne zaman gidilmeli? Elmadağ Kayak Merkezine nasıl gidilir?

Elmadağ Kayak Merkezine ne zaman gidilmeli?

Kayak sporu ile ilgilenenler için Elmadağ kayak Merkezine gitme zamanı ise, kayak sezonu olarak da ifade edilen, Ocak, Şubat ve mart aylarında kar yağışının hüküm sürdüğü bu zamanlarda sportif faaliyetlerde bulunmak ve tatilinizi burada geçirmek için en uygun dönemler olarak görülmektedir.

Elmadağ Kayak Merkezine nasıl gidilir?

Arabası bulunmayan kişiler için gidilecek yollar;

Ulus merkezinden Yakupabdal otobüslerine veya dolmuşları ile Elmadağ Kayak Merkezine gidebilirler.

Otobüs güzergâhları;

Doğanbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesinden kalkan 336 Nolu otobüs hattı ile Elmadağ kayak merkezine gidebilirsiniz.

336 Nolu Hat kalkış saatleri ve güzergâhı;

336-hat-saatleri.png

336-hat-guzergah-001.png336-hat-guzergah-2-001.png336-hat-guzergah-3.png336-hat-guzergah-4-001.png

Toplu aşıma ile gidenlerin son durakta indikten sonra 4 km’lik bir yürüyüş ile Elmadağ Kayak Merkezine ulaşabilirler.

Elmadağ Kayak Merkezine özel araçla nasıl gidilir?

Özel araçları olan kişiler için ise yol güzergâhı Natoyolu caddesinden çevre yoluna olan istikameti takip ederek Yakupabdal Mahallesinin içerisinden geçerek asfalt yolu terk etmeden son noktaya kadar giderek Elmadağ Kayak Merkezine ulaşabilirler.

Elmadağ Kayak Merkezine nasıl gidilir? Tıklayın...

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İBHAYD Başkanı Ömür Akkaya'dan Sağlık Bakanlığı'na ilaç çağrısı14 Şubat 2020 Cuma 00:17
  • ANKAPARK olarak bilinen WONDERLAND EURASİA el değiştirdi14 Şubat 2020 Cuma 00:12
  • Mamak Kırşehirliler Derneği Başkanı Kani Araz öncülüğünde Ahi pilav buluşması14 Şubat 2020 Cuma 00:11
  • İYİLİĞE ÖDÜL  14 Şubat 2020 Cuma 00:10
  • Aykut’tan Hacı Turan’a teşekkür ziyareti; ÖZGÜRLÜK “TEŞEKKÜRÜ”14 Şubat 2020 Cuma 00:07
  • İnternet Bilgeliği Bizi Ferasetten Uzaklaştırıyor Mu?14 Şubat 2020 Cuma 00:05
  • Nefis Muhasebesi Yapmak14 Şubat 2020 Cuma 00:01
  • Medyaya şizofreni uyarısı13 Şubat 2020 Perşembe 12:10
  • Zorlu yaşam13 Şubat 2020 Perşembe 11:25
  • 2020 Ankara nüfusu13 Şubat 2020 Perşembe 10:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti