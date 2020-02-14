Ankara sınırları içerisinde bulunan Elmadağ’ın kuzey yamaç kesiminde yer alan Elmadağ Kayak Merkezine nasıl gidilir?

Elmadağ Kayak Merkezine nerede?

Elmadağ Kayak Merkezi, Ankara sınırları içerisinde bulunan Elmadağ’ın kuzey yamaç kesiminde yer almaktadır. Elmadağ Kayak Merkezinin ana pist uzunluğu yaklaşık olarak 400 metredir. Genişliği ise 500 ile 600 metre civarındadır. Burada pist eğimi çok fazla olmadığı için kayak sporuna yeni başlayacaklar için çok uygun bir merkezdir.

Elmadağ Kayak Merkezine nerede? Elmadağ Kayak Merkezine ne zaman gidilmeli? Elmadağ Kayak Merkezine nasıl gidilir?

Elmadağ Kayak Merkezine ne zaman gidilmeli?

Kayak sporu ile ilgilenenler için Elmadağ kayak Merkezine gitme zamanı ise, kayak sezonu olarak da ifade edilen, Ocak, Şubat ve mart aylarında kar yağışının hüküm sürdüğü bu zamanlarda sportif faaliyetlerde bulunmak ve tatilinizi burada geçirmek için en uygun dönemler olarak görülmektedir.

Elmadağ Kayak Merkezine nasıl gidilir?

Arabası bulunmayan kişiler için gidilecek yollar;

Ulus merkezinden Yakupabdal otobüslerine veya dolmuşları ile Elmadağ Kayak Merkezine gidebilirler.

Otobüs güzergâhları;

Doğanbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesinden kalkan 336 Nolu otobüs hattı ile Elmadağ kayak merkezine gidebilirsiniz.

336 Nolu Hat kalkış saatleri ve güzergâhı;

Toplu aşıma ile gidenlerin son durakta indikten sonra 4 km’lik bir yürüyüş ile Elmadağ Kayak Merkezine ulaşabilirler.

Elmadağ Kayak Merkezine özel araçla nasıl gidilir?

Özel araçları olan kişiler için ise yol güzergâhı Natoyolu caddesinden çevre yoluna olan istikameti takip ederek Yakupabdal Mahallesinin içerisinden geçerek asfalt yolu terk etmeden son noktaya kadar giderek Elmadağ Kayak Merkezine ulaşabilirler.

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