Elmadağ’a Kayak Kursu Geliyor

Kayaş Tarihi Çınar Altı Millet Kıraathanesi açılışında konuşan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Elmadağ Kayak Merkezi’nde kayak kursu açacaklarını söyledi.

Mamak Belediyesi Kayaş Tarihi Çınar Altı Millet Kıraathanesi’ni açarak, ilçedeki kıraathane sayısını 19’a yükseltti. Açılış programında konuşan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “insanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışı ile hareket ettiklerini söyleyerek, Mamak için durmadan çalıştıklarını söyledi. Programda birde müjde veren Köse, Elmadağ’a kayak kursu açacaklarını duyurdu.

MAMAKLILARIN HİZMETİNE SUNULDU

Gelenek ve kültürümüzü yansıtan millet kıraathanelerine Mamak Belediyesi bir yenisini daha ekledi ve Kayaş Tarihi Çınar Altı Millet Kıraathanesi’ni Mamaklıların hizmetine sundu. Açılışa, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, MHP Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen ve çok sayıda vatandaş katıldı.

MAMAK DAHA GÜZEL OLUYOR

Seçim döneminde verdiği sözlerin gayretiyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Kayaş Tarihi Çınar Altı Millet Kıraathanemizin bugün resmi açılışını yapıyoruz. Özellikle salgın döneminde pek çok eserimizi inşa ederek hizmete açtık. İnşa ettiğimiz eserlerin bugünlerde resmi açılışlarını yapıyoruz. Mamak daha güzel olacak demiştik gece gündüz durmadan çalışarak sizlerin de desteği ile beraber artık Mamak daha güzel oluyor” dedi.

19’A ULAŞTI

Yüzlerce yıllık geçmişimizden bugüne kadar uzanan kıraathaneler geleneğin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde günümüze taşındığını ifade eden Köse, “Bu geleneği bizde geleceğe taşımanın gayreti ile çalışıyoruz. Biz bütün projelerimiz ve yatırımlarımızı yaparken Şeyh Edebali’nin bizlere öğüdü olan insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışından hareketle insanı esas alarak hizmetlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Kayaş Tarihi Çınar Altı millet Kıraathanemiz ile beraber Mamak’ta tam 19 tane kıraathane açmış oluyoruz” diye konuştu.

MAMAKLI OLMAK BİR AYRICALIKTIR

Bununla birlikte ilçede 18 kütüphane, 4 bilim sanat merkezi ve 5 tane Ankara evi şeklinde konak, ekolojik köy, lavanta bahçesi, parklar ve bahçeler kazandırdıklarını söyleyen Köse, sözlerine şöyle devam etti, “Ekin Mahallesi ve Yeni Bayındır’da havuzlarımızın inşası devam ediyor. Onları da en kısa sürede hizmete sunacağız. Bunların yanı sıra Misket, Altıağaç ve Karaağaç Mahalleri’ne de birer tane yarı olimpik havuz yapıyoruz. Mamak’ta olmak ve Mamaklı olmak bir ayrıcalıktır.”

“Elmadağ Kayak Merkezi’nde de bir kayak kursu açıyoruz. Buradan da onun müjdesini verelim. Biz halktan biri olarak sizlerin neye ihtiyacınızın olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren inşallah Kayaş’ın bu güzel caddesini de dekoratif olarak güzel direklerimizle beraber aydınlatmaya başlıyoruz. Şimdiden hayırlı olsun.”

MARKA ŞEHİR YAPMAK İSTİYORUZ

Yatırımın açılışını yapmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, “Mamak ilçemiz her geçen gün gelişen, güzelleşen bir ilçe. Bu anlamda insanlarımızın ihtiyaçlarının mahallelerimizde karşılanması büyük önem taşımakta. Bizler hep birlikte belediyemiz, kaymakamlığımız, muhtarlıklarımız, kamu kurum kuruluşlarımızla, mahallelerimize, ilçemize hizmet etmek için çaba göstermekteyiz. Murat Başkanımızın da söylediği gibi bu açılışlar önümüzdeki haftalarda devam edecek. Amacımız yapılan bu hizmetlerle Mamak’ı marka şehir haline getirmek” dedi.

MAMAK’TA HİZMET VAR

Hizmet ve eser üretme yolunda AK belediyeler, AK hükümetler olarak bu mücadeleyi sürdürdüklerini ifade eden AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl ise şunları kaydetti, “2023 hedefleri doğrultusunda özellikle son dönemde yine ekonomik sıkıntılarla ülkemizi sıkıştırmaya çalışanlar, 2023 hedefleri doğrultusunda tekrar sandığa gömüleceklerini görecekler. Ben bu bağlamda burada emeği geçen mimarından mühendisine, işçisine, emek veren her bir kardeşime millet kıraathanesinde görev alacak tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum.”

EMRAH ÖZCAN/İLKSAYFA