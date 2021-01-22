Elmadağ'da 3+1 daire satılık

Ankara, Elmadağ İlçe, 212 Ada, 36 Parsel, İsmetpaşa Mahallede bulunan 1. kat 13 nolu bağımsız bölüm daire, 3 oda, salon, mutfak, banyo, wc ve 2 balkondan oluşan daire satılıktır. Dairenin yerleri laminan parke olup duvarları sıvadır. Boya yapılmamıştır. Daire 120 m2’dir. Dairenin bulunduğu bine 3-5 yıllık arasındadır. Dairenin fiyatı 200.000,00 TL’dir.
Adresi : İsmetpaşa Mah. Konur Sokak Huzur Apart 21Elmadağ / ANKARA
Satış Günü : 02/03/2021 günü 11:15 - 11:20 arası
Satış Yeri : Elmadağ Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Kültür ve Sanat Merkezi Toplantı Salonu Elmadağ / ANKARA
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