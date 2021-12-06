Elmadağ’da icradan satılık ahır ve tarla

Ankara ilçesi Elmadağ’ın Karacahasan Mahallesi’nde 10 bin 104 metre karelik tarlı üzerindeki ahır, yem deposu ve sağımhane ile birlikte icra yoluyla satılıyor. Elmadağ’da icradan satılık ahır ve tarlanın muhammen değeri yaklaşık 3,3 milyon TL.