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Elmadağ’da icradan satılık ahır ve tarla

Ankara ilçesi Elmadağ’ın Karacahasan Mahallesi’nde 10 bin 104 metre karelik tarlı üzerindeki ahır, yem deposu ve sağımhane ile birlikte icra yoluyla satılıyor. Elmadağ’da icradan satılık ahır ve tarlanın muhammen değeri yaklaşık 3,3 milyon TL.
Elmadağ’da icradan satılık ahır ve tarla

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Elmadağ’ın Karacahasan Mahallesi’nde 10 bin 104 metre karelik tarlı üzerindeki ahır, yem deposu ve sağımhane ile birlikte icra yoluyla satılıyor. 

Elmadağ’da icradan satılık ahır ve tarlanın muhammen değeri yaklaşık 3,3 milyon TL. 

Açık artırma usulü ile yapılacak olan satış işlemini Elmadağ İcra Dairesi gerçekleştirecek. 

1. Satış Günü : 16/02/2022 

2. Satış Günü : 16/03/2022 

Satış Yeri : Elmadağ Belediyesi 

İlanın detayları için TIKLAYIN

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