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Elmadağ’da kar kalınlığı 21 Santime ulaştı

Ankara’da etkili olan kar yağışının ardından kentteki en fazla kar kalınlığı 21 santimetreyle Elmadağ Kayak Merkezi’nde kaydedildi.
Elmadağ’da kar kalınlığı 21 Santime ulaştı

Ankara, geçtiğimiz haftadan itibaren etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü. Beyaz rahmetin yağışıyla birlikte kentte kartpostallık görüntüler oluştu. Önümüzdeki günlerde de aralıklarla karşı yağışı bekleniyor. 

ANKARA’DAKİ KAR KALINLIĞI KAÇ CM’E ULAŞTI?
Ankara’yı beyaza bürüyen kar yağışıyla birlikte kentteki kar kalınlığı merak edilmeye başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden edinilen bilgilere göre Ankara’da en fazla kar kalınlığı 21 santimetreyle Elmadağ Kayak Merkezi’nde kaydedildi. Elmadağ Kayak Merkezi’ni 16 santimetreyle Elmadağ Radar Sahası, 8 santimetreyle Kahramankazan, 5 santimetreyle Keçiören, 4’er santimetreyle Esenboğa Havalimanı ile Yenimahalle, 3’er santimetreyle Etimesgut Havalimanı,  Kalecik Koyunbaba Köyü, Etimesgut, 2’şer santimetreyle Kahramankazan’daki Mürted Havalimanı ve Yenimahalle’deki Güvercinlik Havalimanı izledi.     

MERT YILMAZ/İLKAYFA-

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