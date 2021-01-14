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Elmadağ'da satılık 3+1 daire 

Ankara, Elmadağ, Kurtuluş mahallesinde 765 ada 1 parselde bulunan 3+1 daire satışa çıkarıldı.
Elmadağ'da satılık 3+1 daire 

Ankara, Elmadağ ilçesi Kurtuluş mahallesinde bulunan 3+1 mesken satılıktır. 765 ada 1 parsel bulunuyor. 5 katlı blok apartmanda A blok zemin katta bulunuyor tam hisseli satılıktır. Taşınmaz kaydında 12/11/2019 tarihli rapora göre bu bağımsız bölümün/bloğun projede belirlenen bağımsız bölüm numarası blok numarası ile fiili kullanımı uyumsuzdur. şerhi bulunmakta. Bina 25-30 yıllık, her katta 2 daire şeklindedir. Dairenin bedeli 90.000,00 TL’dir.

Satış Günü : 09/03/2021 günü 10:30 - 10:35 arası

Satış Yeri : Elmadağ Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Kültür ve Sanat Merkezi Elmadağ / Ankara

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