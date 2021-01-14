Elmadağ’da sosyal tarım

Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın tarım ve sanayi bölgesi olan ilçe vatandaşlar zaman geçireceği sosyal alanlar ile tarımda hububatın yanı sıra sebze yetiştiriciliğini de geliştirmek istediklerini söyledi.

Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın ilçede tarım ve sanayi ile birlikte turizm ve sosyal faaliyetleri geliştirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi. Aşkın, Elmadağ’ın aynı zamanda birçok fabrikaya ev sahipliği yapan önemli bir sanayi bölgesi olduğuna da dikkat çekti. Başkent’in merkezine yakınlıklarını ve Samsun Yolu’nun araç trafiğinden de yararlanmak istediklerini belirten Aşkın, projelerinde bu konulara önem verdiklerinin altını çizdi. Öte yandan Elmadağ Belediyesi ekipleri ilçeye yeni kazandırılacak olan Ced Deresi Mesire Alanı’nın çalışmalarına devam ederken Hasanoğlan’daki tarihi binalarında restorasyonu yapılarak turizme canlılık getirmesi planlanıyor. Aşkın, ilçeye dair şu değerlendirmelerde bulundu:

ELMADAĞ OSB İLE 20 BİN KİŞİYİ İLÇEMİZDE İSTİHDAM EDECEĞİZ

“Siteler kendi içerisinde çok sıkışmış bir bölgeye sahip. Artık genişleyecek bir alanı yok, trafik sıkışık ve böyle ticaret yapmaya çalışıyorlar. Elmadağ’da daha önce kurulan OSB ile birlikte bizde bunun hızlandırmasını yaptık. Hemen hemen 20 bin kişi istihdam edilecek şekilde bunun hazırlıkları yapılıyor. Altyapı çalışmalarının başlamasıyla 1-2 yıla kadar bölgemizde Siteler ’in, fabrikaların bir kısmını ilçemizde istihdam edeceğiz. Bunun Elmadağ ve Ankara için büyük bir yatırım olduğunu düşünüyorum.”

SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİNE ÖNEM VERİYORUZ

“Elmadağ çok yönlü bir ilçe. Bir yandan sanayi çok gelişmiş durumdayken bir yandan da kırsal alanlarımız gelişmiş durumda. Çimento fabrikaları, mobilya fabrikaları gibi birçok fabrikamız bulunuyor. Hasanoğlan’da Elmadağ’da halkımız bu fabrikalarda çalışıyor. Ancak tarımda da büyük bir değere sahibiz. Belediye olarak bölgemizin topraklarında hububata dayalı bir tarım istemiyoruz. Bizim de burada su kaynaklarımız var. Oralarda sebze yetiştirmek istiyoruz. Kuşçuali Köyü’nde 23 dönümlük arazimiz vardı 12 yıldır ekilmiyordu. Orayı ektik biçtik. İlçemizi tarım, turizm sosyal ve kültürel gelişim açısından ileri noktalara getireceğimize inanıyorum.”

YENİ MESİRE ALANI

“Elmadağ Belediyesi Ced Deresi Mesire Alanı çalışmalarını da yürütmeye devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle başlayan çalışmalar devam ediyor. Ced Deresi Mesire Alanı İlçemiz, Yeni yılda bir mesire alanına daha kavuşacak.”

SOSYAL HAYATI CANLANDIRACAK PROJELER GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Başkent’in merkezine diğer çevre ilçelere daha yakın olduklarını ve bu durumu fırsata çevirmek istediklerini belirten Aşkın, “Başkent’in merkezine yakın olmanın avantajlarını kullanmaya yönelik çalışmalar projeler yapıyoruz. Elmadağ’ın içinden geçen Samsun Yolu’nun araç sirkülasyonunu Elmadağ’ın faydasına kullanmanın peşindeyiz. Yine Elmadağ’da kırsal turizmi canlandırma, köylülerimize hizmet götürme peşindeyiz. Bu kapsamca Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle çok fazla köy yolu açtık. Elmadağ’da sosyal hayat eksikliği var bunu gidermeye çalışıyoruz. Yani yollarımızın hepsini açıyoruz, altyapı çalışmalarını yapıyoruz ve sosyal hayat için insanlarımızın vakit geçireceği yerler yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

HASANOĞLAN’DA RESTORASYON

Başkan Aşkın Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş ile birlikte, Hasanoğlan Köy Enstitüsü yerleşkesinde yer alan hamam, ahşap ve demir atölyeleri, Amfi tiyatro, müze ve kütüphane binasının restorasyon, çevre düzenlemesi ile peyzaj planları hakkında yapılacak çalışmaları değerlendirdi. Binaların yıkılmaktan kurtulup tarihin yaşatılacağı mekanlara dönüştürüleceğinin bilgisini verdi.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA