Elmadağ'da Tirit Şenliği yapıldı

Elmadağ Belediyesi’nin 20 yıllık geleneği, Tirit Şenliği Elmadağlıların yoğun ilgisine sebep oldu.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın’ın ev sahipliğinde Türkmen Yaylası’nda düzenlenen şenliğe katılarak Elmadağlıların coşkusuna ortak oldu.

Yüzlerce vatandaşın afiyetle yemeklerini yiyip doyasıya eğlendiği şenlikte Elmadağlı vatandaşlara seslenen Başkan Yaşar “Birliğimiz, beraberliğimiz, yöresel kültürlerimizin tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması, ekonominin canlanması açısından festivaller büyük önem arz ediyor. Bu günler anıların tazelendiği, kardeşliğin pekiştirildiği günlerdir ve bizlerin bu buluşmalara her zamankinden çok ihtiyacımız var. Emeği geçen herkesi kutluyor, Yenimahalle Belediyesi olarak bu festivallere katılmaktan, destek vermekten onur duyuyorum” dedi.

Elmadağ’ı birlikte yöneteceğiz

“Benim bütün sevdam Elmadağ” sözleriyle vatandaşlarını selamlayan Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın da “Ekonomik sorunlarla boğuşan, geçim derdinde olan insanlarımızın yüzleri gülsün, biraz nefes alsınlar diye bu etkinliklere yeniden can verdik. Elmadağ’ımıza hizmet etmek için yola çıktık. İlçemizi birlik içinde, ortak akılla, hep beraber yöneteceğiz” dedi.

Şenlikte; Elmadağlılar, yerel sanatçıların açık hava konserleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi Seymen ekibinin gösterileri, halk oyunları ve ödüllü yarışmalarla gün boyu güzel havanın tadını çıkardı.



