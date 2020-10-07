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Elması ile ünlü Bayramiç'te üreticiler, dolu uyarısıyla hasadı hızlandırdı

ÇANAKKALE ve Balıkesir için meteorolojinin yaptığı gök gürültülü sağanak ve dolu uyarısı, elması ile ünlü Bayramiç ilçesinde üreticilerin panik yaşamasına yol açtı.
Elması ile ünlü Bayramiç'te üreticiler, dolu uyarısıyla hasadı hızlandırdı

Elması ile ünlü Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Kazdağları'nın etiklerindeki köylerde elma üreticisi meteorolojinin yaptığı uyarı üzerine, hasadı hızlandırdı. Elma hasadının büyük bir kısmının yapıldığı ilçede, bugün çarşamba pazarı kuruldu. Mevsimlik işçilerin de ihtiyaçlarını karşılaması için izinli olması gerekirken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan uyarıyla yarın havanın yağışlı olduğu ve dolu ihtimalinin bulunduğu belirtilince, elma üreticileri bugün bahçelerine giderek işçilerle elma hasadına devam etti.

Evciler köyünde yaşayan Mustafa Öztürk (35), "Bugün çarşamba pazarı olması nedeniyle elma hasadına ara verecektik. Fakat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün uyarıları sonucu, perşembe gününün yağışlı olduğu ve dolu yağma ihtimalinin olduğunu öğrendim. İşçilere durumu anlattım. Bugün çalışarak hasadımı bitirmek istiyorum. Ne kadar toplayabilirsem kâr" dedi.

Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde de Ziraat Odası, üreticileri olası dolu yağışına karşı dikkatli olmaları için uyardı. Üreticiler ise, şu an zeytin hasadına 1 aylık süre bulunduğunu ve en büyük temennilerinin de yağışının afet olmadan yağması olduğunu söylediler. Üreticiler, dolu yağışına karşı alabilecekleri bir önlem olmadığını söyledi.

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