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Elmasıyla ünlü ilçeden 'kenevir' atağı

Deneme amacıyla ekilen kenevirden yüksek verim alınan Türkiye'nin önemli elma üretim merkezlerinden Kayseri'nin Yahyalı ilçesinin "kenevir üretim merkezi" olması hedefleniyor.
Elmasıyla ünlü ilçeden 'kenevir' atağı

Türkiye'nin önemli elma üretim merkezlerinden Kayseri'nin Yahyalı ilçesinin otomobil sektöründen ilaç sanayisine kadar birçok alanda kullanılan ve ilçede bu yıl ilk defa hasadı yapılan kenevirde merkez olması hedefleniyor.

Daha önce görev yaptığı Samsun Vezirköprü'de yetiştirilen kenevirin Yahyalı iklimine ve toprak yapısına uyum sağlayabileceğini fark eden Kaymakam Yunus Emre Altıner, bu durumu çiftçilerin lehine çevirebilmek için harekete geçti.

Kaymakamlık tarafından kenevir yetiştiriciliğiyle ilgili toplantılar düzenlenen ve çeşitli çalışmalar yapılan ilçede deneme amacıyla bir çiftçi kenevir ekti.

"İlk yıl olmasına rağmen verim çok iyi"

Yahyalı Kaymakamı Altıner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla kenevir ekim alanlarının yaygınlaştığını söyledi.

Ekim alanı içerisinde bulunan ve kenevir üretimine uyum sağlayan Yahyalı'da kenevir yetiştiriciliğini denemek istediklerini belirten Altıner, şunları kaydetti:

"Bu yıl deneme amaçlıydı. Gerçekten buranın toprak yapısı ve ikliminin buna uygun olduğunu fark ettik. İl Tarım Müdürlüğü ve Valiliğimizin kontrolünde önümüzdeki yıl biraz daha yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Kameralarla ve 7 gün 24 saat nöbet tutmak esasıyla kontrol etmek istiyoruz. Kenevir, ülkemizde ve dünyada gelişmekte olan bir ürün. Biz ilçemizin de bu üründen kendisine düşen payı almasını istiyoruz. İlk yıl olmasına rağmen verim çok iyi. Ufak tefek eksiklerimiz oldu ama ondan ders aldık. Önümüzdeki yıl daha kontrollü bir şekilde ekim yapacağız. Çok gelir getirici bir ürün"

Altıner, yılda 5 sulamayla kenevirin en iyi seviyeye ulaşabildiğini ve toprağı temizleyen güçlü bir ürün olduğunu dile getirdi.

25 çiftçiye çıkarılacak

Kenevir ekiminin kontrollü bir şekilde yapılması gerektiğinin altını çizen Altıner, şöyle devam etti:

"Burası elmayla kirazıyla meşhur bir ilçemiz ama ürün çeşitliliği anlamında keneviri de denemek istiyoruz. Bu yıl bir çiftçimize örnek olması anlamında izin verdik. Önümüzdeki yıl yaklaşık 25 çiftçimize ortalama 15-20'şer dönüm arazilerde ekim izni vermeyi düşünüyoruz. Bu tabi stratejik bir ürün olduğu için çok kontrollü ve sistemli bir şekilde yapılması gerekiyor."

Otomobil sektöründen ilaç sanayisine kadar birçok alanda kenevirin kullanıldığına dikkati çeken Altıner, ekim alanları çoğaldıkça hem ülkenin hem de dünyanın belirli ihtiyacını karşılayabilecek bir aşamaya gelinebileceğini belirtti. 

"Burası bir kenevir merkezi olabilir ama bunu kontrolsüz bir şekilde yapmak istemiyoruz." diyen Altıner, "Her alana ruhsat ve izin vermek istemiyoruz. Kontrol edebileceğimiz ve toprağın veriminin, ikliminin uygun olduğu alanlarda düşünüyoruz. 'Neden?' Hem çiftçimizi korumak istiyoruz hem de kötü niyetli insanlara fırsat vermek istemiyoruz." şeklinde konuştu.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de çiftçiye ek bir gelir olacağı için mutlu olduklarını ifade etti.

Çiftçi Reşit Özcan ise deneme amacıyla 10 dönüme kenevir ekimi yaptığını ve hasadın çok iyi olduğunu söyledi. 

Yahyalı çiftçisine ek bir ürün olduğunu aktaran Özcan, "Şu an sadece kenevirin sapını sattığımız da bile çiftçi olarak bizi tatmin ediyor. Bizim için tohum ekstra gelir." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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