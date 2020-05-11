Elon Musk açıkladı artık dil öğrenmeye gerek kalmayacak

Tesla CEO’su Elon Musk ABD’de katıldığı bir programda ilginç açıklamalarda bulundu. Musk, üzerinde çalıştığı bir program sayesinde insanların artık yabancı dil öğrenme gereksinimi duymayacaklarını söyledi.

5 yıl içinde dil öğrenmeye gerek kalmayacak

ABD’de The Joe Rogan Experience adlı bir podcast programına konuk olan Elon Musk , yeni nöroteknoloji firması Neuralink hakkında bilgi verdi. İnsan beynine bağlanılacak bir cihazla artık dil öğrenimine gerek kalmayacağını açıklayan Musk, “ 5 yıl içinde konuşmanıza gerek kalmayabilir. Duygusal nedenlerle bunu hala yapabiliriz.”

Matrix gibi olacak

Elon Musk, “Ancak bu cihazlarla çok hızlı ve daha hassas bir şekilde iletişim kurabilirsiniz. Dile ne olacağından emin değilim. Böyle bir durumda Matrix gibi bir şey olurdu. Farklı bir dilde mi konuşmak istiyorsunuz? Sorun değil, sadece programı indirin” ifadelerini kullandı.

Görme yeteneğini iyileştirecek

Elon Musk , şirketin önümüzdeki yıl içinde ilk kez bir Neuralink cihazını bir insan beynine bağlayabileceğini umduğunu söyledi. Musk, “Pille çalışan çip, kafatasına implante edilir ve elektrotları beyne çok dikkatli bir şekilde yerleştirilir. Beyninizdeki herhangi bir yerle arayüz kurabilir, bu yüzden görme yeteneğini iyileştirmeye yardımcı olabilecek bir şey olabilir” dedi.

Emrah Özcan / İLKSAYFA

