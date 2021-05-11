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Elon Musk'tan Dogecoin hamlesi! Tesla'nın satışı...

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, son dönemde dilinden düşürmediği kripto para birimi Dogecoin ile ilgili sosyal medyada üzerinden bir açıklama yaptı.
Elon Musk'tan Dogecoin hamlesi! Tesla'nın satışı...

Elon Musk'ın sosyal medya üzerinden bir anket yaparak yine gündem oldu. Twitter'dan yaptığı  ankette takipçilerine “Tesla’nın Dogecoin kabul etmesini istiyor musunuz?” diye sordu.

Anketin ilk birkaç dakikasında 250 bin oy kullanıldı ve bunların yüzde 80'lik bir bölümü, “Evet” dedi.

Elektrikli araç üreticisi Tesla, halihazırda bir ödeme yöntemi olarak Bitcoin kabul ediyor. Şirket, aldığı Bitcoin’leri dolara veya avroya çevirmeyip doğrudan Bitcoin olarak tutacağını bildirmişti. Tesla’nın Dogecoin kabul etmesi, Shiba-Inu temalı kripto para için şüphesiz ki bir dönüm noktası olacak.

Gelişmenin ardından Dogecoin fiyatı hızlı hareket etti. Kripto para, 0.46 dolardan birkaç dakika içinde 0.53 dolara kadar yükseldi.

Geçtiğimiz günlerde Elon Musk’ın şirketi SpaceX, 2022’nin ilk çeyreğinde gerçekleşecek olan bir uzay görevi için Dogecoin ile ödeme aldığını açıklamıştı. Bu gelişme, “ödemesi tamamen Dogecoin ile yapılan ilk ticari ay taşımacılığı” olarak lanse edilmiş ve DOGE-1 adı verilen görevin kripto paranın Dünya yörüngesinin ötesinde kullanımını göstereceği, gezegenler arası ticaretin temelini kuracağı kaydedilmişti.

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