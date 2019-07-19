Elvankent Hanımlar Lokali üyeleri maharetlerini sergilediler

Elvankent Hanımlar Lokali üyeleri, “2018-2019 eğitim öğretim dönemi el sanatları yıl sonu sergisi” düzenledi.

Hazırladıkları el emeği göz nuru ürünleri Başkentlilerin beğenisine sunan üyeler, Elvankent Hanımlar Lokali’nde katıldıkları kurslar sonrası maharetlerini yıl sonu sergisiyle taçlandırdı.

BÜYÜK EMEK

Elvankent Hanımlar Lokali üyelerinin 6 ay boyunca 3 ayrı branşta aldıkları eğitimle ürettikleri ürünler Başkentlilerden de tam not aldı. Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile açılan “El Sanatları Yıl Sonu Sergisi”nde, Ahşap Boyama, Amigurumi (Örgü Bebek) ve Ham Kutu Süsleme Sanatı kurslarına katılan 120 kursiyerin eserleri büyük beğeni topladı.