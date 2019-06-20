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Emek sanata dönüştü

Mamak’ta el emeğinin sanata dönüştüğü sergiler açılmaya devam ediyor. 
Emek sanata dönüştü

Sergilerin bu seferki adresi Yeşilbayır ve Neşet Ertaş Aile Merkezi oldu. Sergide en çok dikkat çeken ürün ise Amigurumiler (Örgü Bebek) oldu. El emeği ürünlerin göz kamaştırdığı sergi açılışına Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Babuccu, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Aile ekonomisine katkıda bulunuyorlar

Aile merkezlerinde verilen eğitimlerle bilginin kullanılabilir hale geldiğini ifade eden Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Babuccu, “Hanım kardeşlerimiz bir yıl boyunca kurslarımızda eğitim alarak kendilerini geliştirdi. Bugün ise başta kursiyerlerimiz olmak üzere emeği geçen herkesin gurur günü. Aile merkezlerimize gelen hanım kardeşlerimiz kendilerini geliştirerek yaptıkları ürünleri satıyor ve aile ekonomisine katkıda bulunuyorlar” dedi.

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