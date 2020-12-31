Emekler kazanca dönüşüyor

Altındağlı kadınlar el emeklerini kazanca dönüştürmek için bir araya geldiği “Altın Eller Kadın Kooperatifi” büyük ilgi görüyor. Kooperatif, siparişlere yetişemiyor.

Altındağlı kadınlar tarafından oluşturulan "Altın Eller Kadın Kooperatifi" Altındağlı kadınların yüzünü güldürdü. Altındağlı kadınların Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde edindikleri bilgi ve becerileri kazanca dönüştürebildiği bir platform olan “Altın Eller Kadın Kooperatifi” her geçen gün daha fazla ilgi görüyor.

SEVGİ DOLU ORTAKLIK

Altındağlı kadınların merkezlerde kazandıkları bilgi ve becerileri, kazanca dönüştürmek konusunda ciddi sıkıntılar yaşadıklarını, bu nedenle böyle bir kooperatif kurduklarını söyleyen Başkan Asım Balcı, “Kadınlar çok becerikli, çok da girişken… Hepsinin birbirinden değerli yetenekleri var ve bu yeteneklerini kazanca dönüştürmeleri için biz onlara destek verdik, bu kooperatifi kurduk. Bu kooperatif, Altındağlı kadınlarımızın emeklerini değerlendirebilmeleri için profesyonel ve iş birliğine dayalı bir platform… Altındağlı kadınlar bu kooperatif sayesinde hem mutluluğa hem de kazanca ortak oldu. Şu anda çok yoğun ilgi görüyor bu kooperatif ve bundan çok memnunuz. Altındağlı kadınlarımızın yüzü gülüyor. Onlar mutlu olunca, biz de mutlu oluyoruz” dedi.

İNTERNET SATIŞI DA VAR

Altın Eller Kadın Kooperatifi’nin internet satışının da olduğunu hatırlatan Başkan Balcı “Altındağlı kadınların cesaret ve becerilerini görünce, sadece standda satış yapmalarının kendilerine yeterli gelmeyeceğini gördük. Bu nedenle biz de çağa ayak uydurmak için internet satış platformu da oluşturduk. Kooperatif için kurulan web sitesi sayesinde, kadınlar çok daha geniş kitlelere satış yapabiliyor, ürünlerini yurt içi ve dünyada herkese tanıtma imkanı buluyor” ifadelerini kullandı.

“ALTIN ELLERE SİZ DE DESTEK OLUN”

Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerine üye kadınların el emeği ürünlerinin kendileri için çok değerli olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Asım Balcı “Altın Eller Kadın Kooperatifimizde ahşap boyama, nakış dikiş, iğne oyası, takı tasarımı, örgü, keçeden yapılmış birçok özel tasarım ve sanatsal ürünleri bulmak mümkün... Hepsi Altındağlı kadınlarımız tarafından yapıldı, hepsi el emeği göz nuru... Bu kooperatifi herkes bilsin, herkes görsün, kadınlarımızın emeğine destek olsun, onlara daha fazla cesaret versin istiyoruz. Altındağlı kadınların yetenekleri, azimleri, istekleri ve başarıları ile oluşturdukları bu güzel platformu görmek ve alışveriş yapmak isteyen herkesi bekliyoruz” dedi.



EL EMEĞİNİN ADRESİ

Altın Eller Kadın Kooperatifinden alışveriş yapmak isteyenler, kooperatifin Hamamarkası’nda bulunan satış ofisini ziyaret edebilirler. Altıneller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi satış ve yönetim merkezi, tarihi Hacettepe Mahallesi Koyungözü Sokak'ta bulunuyor. Dileyenler; www.altinellerimiz.com internet sitesi üzerinden alışveriş yapabilir.