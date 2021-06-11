  • BIST 1.463
  • Altın 510,329
  • Dolar 8,3992
  • Euro 10,1859
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 21 °C
»

Emekli amirallerin bildirisi soruşturmasında 99 şüphelinin ifadesi tamamlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, bazı emekli amirallerin bildirisine ilişkin yürüttüğü soruşturmada, 104 şüpheliden 99'unun ifade işlemi tamamlandı.
Emekli amirallerin bildirisi soruşturmasında 99 şüphelinin ifadesi tamamlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz tarafından yürütülen soruşturmada, 104 zanlıdan 99'unun emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, farklı tarihlerde çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Zanlılardan 5'inin ise sağlık sorunları nedeniyle ifadesi alınamadı.

Zanlıların ev ve iş yeri aramalarında ele geçirilen dijital materyalleri ve HTS kayıtlarının incelemesinin devam ettiği bildirildi.

Şüphelilerin ifadelerini inceleyen savcılığın, dijital inceleme raporlarının tamamlanmasının ardından soruşturmayı derinleştireceği öğrenildi.

Soruşturma geçmişi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan'da, bazı emekli amirallerin yayımladığı "Montrö Bildirisi"ne ilişkin soruşturma başlattığını duyurmuştu.

"Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, 5 Nisan'da Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınmış, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a ise emniyete gelmeleri için tebligat yapılmıştı. Bu şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında 6 emekli amiral ile 1 emekli general de 16 Nisan'da ifadeye çağırmış, 22 Nisan'da şüphelilerden 6'sı adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Emekli amiral Işık Biren ise hastanede tedavi gördüğü için ifadeye gelememişti.

Başsavcılık, son olarak 27 Mayıs'ta da geri kalan şüphelileri ifadeye çağırmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çocuk parkında panik ve korku yaşatan silahlı saldırı: 1 yaralı09 Haziran 2021 Çarşamba 23:04
  • Balkonda strafor yakınca mahalleyi ayağa kaldırdı09 Haziran 2021 Çarşamba 23:02
  • Akhisar'da öldürülen esnafın cinayet şüphelisi tutuklandı09 Haziran 2021 Çarşamba 18:17
  • Bodrum'da 30 kaçak göçmen kurtarıldı09 Haziran 2021 Çarşamba 17:22
  • Kayıp çiftçi, 16 saat sonra ormanlık alanda bulundu09 Haziran 2021 Çarşamba 16:23
  • Karaburun açıklarında 31 kaçak göçmen kurtarıldı09 Haziran 2021 Çarşamba 16:23
  • Rütbesini FETÖ elebaşı Gülen'in taktığı general hakkında FETÖ'den iddianame hazırlandı09 Haziran 2021 Çarşamba 14:10
  • Diyarbakır'da bombalı araçla saldırı girişimi olayında 2 tutuklama08 Haziran 2021 Salı 23:02
  • Tekirdağ'da bıçaklı kavga: 1 yaralı08 Haziran 2021 Salı 22:59
  • İzinsiz veteriner ilacı satışına 30 bin TL ceza08 Haziran 2021 Salı 22:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti