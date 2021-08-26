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Emekli doktor kazada hayatını kaybetti

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada panelvanın çarptığı emekli doktor 81 yaşındaki Bayram Çilingir, yaşamını yitirdi.
Emekli doktor kazada hayatını kaybetti

Kaza,  saat 17.00 sıralarında Şehitler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. S. Ç. yönetimindeki 20 BA 873 plakalı panelvan, yolun karşısına geçmeye çalışan emekli doktor Bayram Çilingir'e çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, 1 çocuk babası Çilingir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. 

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çilingir'in cenazesi Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü S.Ç. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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