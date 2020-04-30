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Emekli Emniyet Müdürü evinde ölü bulundu 

Emekli Emniyet Müdürü evinde ölü bulundu 
Denizli'de, emekli Emniyet Müdürü Ali İhsan Güngör (50), evinde yakınları tarafından ölü bulundu.

Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesi 1112 Sokak'taki 4 katlı apartmanın en üst katında ailesiyle oturan emekli Emniyet Müdürü Güngör, saat 17.00 sıralarında yakınları tarafından salonda hareketsiz bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Güngör'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Güngör'ün cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Acı haberi alan Güngör'ün yakınları, apartman önünde gözyaşı dökerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Güngör'ün son olarak Bingöl'de Çevik Kuvvet Şube Müdürü olarak görev yaptığı daha sonra emekliye ayrıldığı öğrenildi. Güngör'ün Bingöl'de görev yaptığı 2014 yılında terör örgütü PKK tarafından silahlı saldırıya uğradığı ve omzundan yaralandığı kaydedildi.

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