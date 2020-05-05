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Emekli ikramiyesinde ay ve günlerin de hesaplanması talebi yargıya taşınıyor

Memur-Sen'e bağlı Enerji Bir-Sen, memurların emekli ikramiyesi hesabında tam hizmet yıllarının baz alınıp ay ve günlerin ikramiye hesabına dahil edilmemesini yargıya taşıdı.
Emekli ikramiyesinde ay ve günlerin de hesaplanması talebi yargıya taşınıyor

Enerji Bir-Sen'den yapılan açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) yaptığı emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında çalışanın hizmet yılının dikkate alındığı ancak bir yılı tamamlamayan ay ve günlerin bu hesaba katılmamasının hak kaybına sebep olduğu ifade edildi.

Açıklamada, konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, bu durumun, 1 aydan 11 aya kadar tazminat kaybı yaşanmasına sebebiyet verdiğini savundu.

Emekli ikramiyesine ilişkin hesaplama sistemi ve esasların 5434 sayılı Kanun'un 89. maddesinde belirlenmiş olduğunu hatırlatan Tonbul, yaşanan hak kaybının önlenmesi adına yargı yoluna başvurduklarını aktardı.

Daha önce de sendika adına dava açtıklarını belirten Tonbul, şunları kaydetti:

"4688 sayılı Kanun'dan aldığımız yetkiyle daha öncesinde konuyla ilgili bir yargıya başvuru sürecimiz olmuştu fakat mahkeme konuyla ilişkin yargı sürecinin sendika başvurusu üzerinden değil bireysel olarak fiili bir örnek üzerinden yapılacak başvuru üzerinden başlayabileceğine hükmetmişti. Biz de geçtiğimiz aylarda emekli olan ve emekli ikramiyesi tam yıllar üzerinden hesap edilip 7 aylık hizmet süresi hesaba dahil edilmeyen Sendika Genel Sekreterimiz üzerinden yeniden başvuruda bulunduk. Umuyoruz ki yargı sürecinde mahkemeden çıkacak adaletli bir kararla birlikte SGK'nin sadece yıllar üzerinden yaptığı emekli ikramiyesi hesabına aylar ve günler de dahil edilir."

Mahkemenin vereceği kararın yaklaşık 3 milyon kişiyi doğrudan ilgilendirdiğini vurgulayan Tonbul, "3 milyon ailenin hakkının olduğu önemli bir konuda yargının adaletli bir karara hükmedeceğini ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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