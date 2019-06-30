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Emekli imam yaşadığı sokağı taşlarla süsledi

Sakarya'da yaşayan Ahmet İlhan, imamlıktan emekli olduktan sonra yaşadığı sokağı binlerce taştan oluşturduğu şekil ve yazılarla süsleyerek güzel bir görünüme kavuşturdu.
Emekli imam yaşadığı sokağı taşlarla süsledi

Emekli imam Ahmet İlhan'ın Suudi Arabistan'da öğrendiği taş süsleme tekniğiyle bezediği sokak herkesin beğenisini topluyor.

Adapazarı Maltepe Mahallesi Şehit Metin Akkuş Sokak'taki iki katlı evinde eşiyle yaşayan 69 yaşındaki Ahmet İlhan, Suudi Arabistan'da taş süsleme tekniğini öğrendi.

İmamlıktan 20 yıl önce emekli olan, taş ve kum ocaklarından topladığı taşlarla evinin bulunduğu sokağı farklı bir görünüme kavuşturan İlhan, taşlarla süslediği duvarlara çeşitli ayetler, dualar, Türk bayrağı, Mevlana ve Yunus Emre gibi önemli şahsiyetlerin sözlerini yazdı.

Şehitler anısına sokakta Çanakkale Şehitler Abidesi'nin maketi ile "Yunus Emre" bölümü yapan Ahmet Amca, sokağın süslemesini daha da genişletmek istiyor.

"Emekli olduktan sonra boş durmadım"

Ahmet İlhan, yaşadığı ve sağlıklı olduğu sürece taş süsleme sanatını devam ettireceğini anlattı.

Suudi Arabistan'da 10 yıl imamlık yaptığını dile getiren İlhan, taş süsleme sanatını ilk orada gördüğünü, sonrasında da bu uğraşa merak saldığını belirtti.

Emekli olduktan sonra boş durmamak için yavaş yavaş bu işe başladığını ifade eden İlhan, tekniği önce evinin çevresinde uygulamaya başladığını, komşularının beğenmesi üzerine sokakta da süsleme yaptığını aktardı.

"Sokağın oluşumu 17 yıl sürdü"

Türkiye'de bu teknikle rekor kırmak istediğini dile getiren Ahmet İlhan, "Burada yaklaşık 1 milyon taş kulandım. 1 milyon taşla bu anıtı geceleri çalışarak oluşturdum. Herkes kahveye gitti, ben burada çalıştım. İmam olduğum için burada şehitler hakkına ayetler ve dualara bu duvarlara işledim. Sokağın oluşumu 17 yıl sürdü, daha da devam ediyorum." dedi.

Emeklilikten sonra boş oturmayıp çalıştığını dile getiren İlhan, "Allah oturmamızı değil, çalışıp üretmemizi istiyor. Ben buna inandığım için bu eser meydana geldi. Emekli olan arkadaşlarımda vakitlerini boş geçirmesinler, Allah'ın verdiği zamanı iyi değerlendirsinler. Buradan geçenler duruyor, fotoğraf çekiyor, bana teşekkür ediyor. Çalışmalarım bitmedi, devam ediyor. Emeklilere mesajım, Allah rızası için bu dünyaya biz ebedi yaşamak için gelmedik. Biz uzatmalara oynuyoruz, uzatmaları iyi değerlendirsinler. İnsanlar namına bir şeyler üretmeye bakın. Allah sağlık, güç, kuvvet verdikçe bir şeyler yapın. Oturmayın, bir şeyler üretin halk tarafından sevilirsiniz." sözlerine yer verdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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