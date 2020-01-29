Emekli maaşını depremzedelere gönderdiği montunda unuttu

Depremzedeler üşümesin diye montunu gönderen kadın, emekli maaşını montunun cebinde unuttu. Kadının parası, geri teslim edildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, Elazığ'da yaşanan depremden etkilenenlere sırtındaki montunu çıkarıp gönderen 67 yaşındaki Hatice Özgür'e, montunun cebinde emekli maaşını unuttu.

Belediyenim depremzedeler için yardım kampanyası başlattığını öğrenen Özgür, yorgan, battaniye ve bazı giyim malzemelerini çuvala doldurarak belediyeye götürdü.

Özgür, üzerindeki montunu da çıkararak yardım için yetkililere teslim etti.

PARA TESLİM EDİLDİ

Belediyeden ayrıldıktan sonra montunun cebinde emekli maaşını unuttuğunu fark eden Özgür, belediye yetkilileriyle iletişime geçti.

Malatya'ya ulaşan yardım malzemelerini kontrol eden ekipler, Özgür'ün montunun cebinde emekli maaşı ve makbuzunu buldu. Para, Özgür'ün banka hesabına yatırıldı.