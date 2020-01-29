  • BIST 119.689
  • Altın 301,348
  • Dolar 5,9546
  • Euro 6,5546
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 5 °C
»

Emekli maaşını depremzedelere gönderdiği montunda unuttu

Depremzedeler üşümesin diye montunu gönderen kadın, emekli maaşını montunun cebinde unuttu. Kadının parası, geri teslim edildi.
Emekli maaşını depremzedelere gönderdiği montunda unuttu

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, Elazığ'da yaşanan depremden etkilenenlere sırtındaki montunu çıkarıp gönderen 67 yaşındaki Hatice Özgür'e, montunun cebinde emekli maaşını unuttu.

Belediyenim depremzedeler için yardım kampanyası başlattığını öğrenen Özgür, yorgan, battaniye ve bazı giyim malzemelerini çuvala doldurarak belediyeye götürdü.

Özgür, üzerindeki montunu da çıkararak yardım için yetkililere teslim etti.

PARA TESLİM EDİLDİ

Belediyeden ayrıldıktan sonra montunun cebinde emekli maaşını unuttuğunu fark eden Özgür, belediye yetkilileriyle iletişime geçti.

Malatya'ya ulaşan yardım malzemelerini kontrol eden ekipler, Özgür'ün montunun cebinde emekli maaşı ve makbuzunu buldu. Para, Özgür'ün banka hesabına yatırıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bu çeşmeden maden suyu akıyor29 Ocak 2020 Çarşamba 09:53
  • 'Diyarbakır anneleri' Elazığ'da çadır kenti ziyaret etti29 Ocak 2020 Çarşamba 09:50
  • Deprem kuşağında yaşadığımızı unutmayalım29 Ocak 2020 Çarşamba 00:05
  • Bu Hesap Bizden Sorulur29 Ocak 2020 Çarşamba 00:04
  • Yardım paketinden çıkan not duygulandırdı28 Ocak 2020 Salı 12:54
  • Elazığ'daki deprem toprağı çatlattı28 Ocak 2020 Salı 08:33
  • 39 Kişinin Katili Kim?28 Ocak 2020 Salı 00:05
  • Depremzedelerin rahatı için her türlü imkan sunuluyor27 Ocak 2020 Pazartesi 16:54
  • Kaman’lı Geredeoğlu Musa’ya 100 yıl sonra şehitlik madalyası27 Ocak 2020 Pazartesi 11:27
  • 70 yaşında çocukluk hayalini gerçekleştirip avukat oldu27 Ocak 2020 Pazartesi 09:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti