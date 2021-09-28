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Emekli maaşını kedilere harcadı, icralık oldu

Antalya'da yaşayan Gönül Güler (52), sokaktaki yardıma muhtaç 80 kediyi evine aldı, mama ve klinik giderleri nedeniyle çektiği kredilerle 90 bin liralık borç yaptı.
Emekli maaşını kedilere harcadı, icralık oldu

Gönül Güler, 5 yıl önce emekli oldu. Evinin çevresinde ve sokakta gördüğü yardıma muhtaç, yaralı, aç kedi ve köpekleri sahiplenen Güler, zamanla evinde 80 kedi ve 2 köpeğe bakmaya başladı. Her renk ve cinsten kediyi besleyen Güler, evinin salonunu birbirleriyle iyi anlaşan kedilere ayırdığını, kavgacı ve saldırgan olanları ise bir başka odada tuttuğunu söyledi. Kedileriyle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Güler, emekli maaşını kedilerin bakımına harcadığını anlattı. Bu nedenle maddi durumu kötüye giden Güler, bankalardan kredi çekti. Hem çektiği krediler, hem de özel kliniklere toplamda 90 bin liralık kredi borcu biriken Güler'in son 6 aydır emekli maaşından kendisine yalnızca 25 TL kalıyor.

'BU CANLARA SAHİP ÇIKILSIN'

El işi yaptığı ürünleri satarak kirasını ödemeye ve kendi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan Güler hakkında, borcunu ödemediği için özel klinik tarafından icra işlemi başlatıldı. Mahalledekilerden bazılarının kendisine tepki gösterdiğini ve kedilerinden birkaçının zehirlendiğini öne süren Güler, “Bu yavruların dışarıda kalmaması için desteğe ihtiyacım var. Onların klinik ve mama ihtiyaçları derken aylardır maaşımdan yalnızca 25 TL kalıyor. Borcumdan dolayı icralık oldum. Bu canlara sahip çıkılmasını istiyorum" dedi.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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