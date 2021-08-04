Emekli Memur-Sen toplu sözleşmeden beklentilerini açıkladı

Emekli Memur-Sen Genel Başkanı Ali Küçükkösen, 6. Dönem Toplu Sözleşme döneminde emekli kamu görevlilerinin beklentilerini açıkladı.

Ulus Meydanı'nda toplanan sendika üyeleri, taleplerini dile getirdi. "Güvenli hayat güvenceli emeklilik" yazılı döviz açan grup, "Hükümet emekliyi enflasyona ezdirme", "Emekliyi ölüme terk etmeyin" şeklinde slogan attı.

Grup adına basın açıklaması yapan Küçükkösen, emekliler ile çalışanlar arasında açılan makasın mutlaka daraltılması gerektiğini söyledi.

Kamu görevlilerinin emekli maaşı ve ikramiyesinin hesabında, ek ödeme dahil fiilen görev yaptıkları dönemdeki bütün bordro unsurlarının dikkate alınması gerektiğini dile getiren Küçükkösen, şöyle konuştu:

"Genç sayılacak yaşta emekliye ayrılmış olanların kamuda yeniden istihdamına ilişkin sınırlamalar kaldırılmalıdır. Emeklilerin sendika kurma hakkına ilişkin fiili engeller yok sayılmalı, uluslararası sözleşmelerin gereklerine uygun biçimde, örgütlenme başta olmak üzere sendikal haklardan yararlanmalarına yönelik teminatlar yürürlüğe konulmalıdır. Kamu görevlisi emeklileri, emekliye ayrıldıkları tarihte üye oldukları sendikaya üyeliklerini devam ettirebilmeli veya en son görev yaptıkları kurumun dahil olduğu hizmet kolundaki sendikalara üye olabilmelidir."

Emeklilere, kamu görevlilerine uygulanan usul ve esaslar çerçevesinde çocuk yardımı ödenmesi gerektiğini belirten Küçükkösen, çalışmayan veya emekli maaşı bulunmayan eşler için aile yardımı istediklerini ifade etti.

Emeklilere, yaşa bakılmaksızın toplu taşımadan ücretsiz yararlanma hakkı verilmesini talep eden Küçükkösen, şunları kaydetti:

"Aktif yaşlanma kavramı çerçevesindeki yaklaşımlar ülkemizde de hayata geçirilmeli, emeklilerin daha sağlıklı, aktif ve etkin şekilde hayata katılmaları sağlanmalıdır. Maaş ve gelir kayıplarının telafisi ve tazmini amacıyla enflasyon farkı yanında enflasyon tazminatı ödenmelidir. Emekçi kesim için hayata geçirilmesi mutlak gereken seyyanen zam, emekli kesim için de mutlaka değerlendirmeye alınmalıdır. Emekliler açısından 'oksijen desteği' hükmündeki bayram ikramiyesi 1100 TL'den 1500 TL'ye çıkarılmalıdır. Emeklilerden kesinlikle tedavi, ilaç ve reçete katılım payı alınmamalıdır. Bizzat Cumhurbaşkanımız tarafından deklare edilen 3600 ek gösterge sözü yerine getirilmelidir."