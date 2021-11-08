Emekli mühendis 57 yıldır biriktirdiği binlerce plağa özenle bakıyor

Zonguldak'ta çocukluktan beri müziğe ilgi duyan Özkan Doğan, Ajda Pekkan, Sezen Aksu ve Nükhet Duru gibi Türk sanatçıların yanı sıra yabancı şarkıcıların albümlerinin de bulunduğu yaklaşık 15 bin plakla evinin bir odasını doldurdu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan emekli elektronik mühendisi Özkan Doğan, 57 yılda biriktirdiği yaklaşık 15 bin plaktan oluşan koleksiyonuna gözü gibi bakıyor.

Bağlık Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Doğan (64), müziğe ilgisi nedeniyle çocukluk çağında sevdiği sanatçıların plaklarını almaya başladı.

Zaman içerisinde merakını tutkuya dönüştüren Doğan, 57 yılda yaklaşık 15 bin plak, 3 bin CD, 1000 kaset, makara teybi, 6 pikap ve plak temizleyicisinden oluşan bir koleksiyona sahip oldu.

Ajda Pekkan, Nükhet Duru, Sezen Aksu, Neşe Karaböcek, Ümit Besen ve Orhan Gencebay gibi Türk sanatçıların yanı sıra çok sayıda yabancı şarkıcının albümlerinden oluşan plakları evinin bir odasında muhafaza eden Doğan, vaktinin önemli bölümünü "müzik odasında" geçiriyor.

"Plakların çıktığını dergilerde okuyarak haber alıyorduk"

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarından (Erdemir) emekli olan elektronik mühendisi Özkan Doğan, 7 yaşında ablasından etkilenerek plak almaya başladığını, dinlemek için aldığı plaklara iyi baktığını ve zamanla sayılarının çoğaldığını anlattı.

Arşivinde yerli ve yabancı çok sayıda sanatçının her tarzdan plağının bulunduğunu dile getiren Doğan, "45'likler, 33'lükler ve çok az da taş plak var. Sayı olarak çok net bir şey söylemek mümkün değil ama 15 bin civarında plağa sahibim." dedi.

Plakları ilçede olması dolayısıyla zor temin ettiğine dikkati çeken Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Plaklar çıkıyordu, dergilerde okuyarak haberlerini alıyorduk. İlçeye ya geç geliyordu ya da hiç gelmiyordu. Ona rağmen satın almaya çalıştık. O yıllar İstanbul'a, Ankara'ya giden dostlarımıza söylüyorduk, onlar satın aldı. Biz gittik, satın aldık. Son günlerde plak satın almak çok kolaylaştı. Ne derece doğrudur ama her yerde artık plak satılıyor ve şimdi temin etmek çok kolay. Ama tabii ki zaman baskılarını, dönem baskılarını elde etmek yine zor ve onlar gerçekten çok pahalı."

"Bütün plakları temin edebildiğim kadar almaya çalıştım"

Doğan, belli türde sanatçı ve müziği biriktirme gibi bir tutkusunun olmadığını vurgulayarak, çok sevdiği sanatçıların plaklarını her bulduğunda aldığını anlattı.

Ajda Pekkan hayranı olduğunu dile getiren Doğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ajda Pekkan'ın ilk plağından son plağına kadar bütün plakları var. Nükhet Duru'yu çok severim, onun plakları var. Tabii ki herkesin sevdiği Sezen Aksu'nun hemen hemen bütün plakları var. Nilüfer'i çok severim, müziğe başladığından bu yana onun bütün plakları var. Orhan Gencebay'ın da ilk çıkan plağından itibaren var. Yabancı plaklara da özen gösterdim. Deep Purple'dan tutun da arabeske kadar bütün plakları temin edebildiğim kadar almaya çalıştım, aldım ve koleksiyonuma ilave ettim. Koleksiyon lafını kullanırken hep tedirginlik yaşıyorum çünkü amaç hakikaten bir koleksiyon oluşturmak değildi."