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Emekli öğretmenden anlamlı bağış

Hayırsever emekli öğretmen Nermin Turan Erol, emekli maaşından biriktirdiği parayla Büyükşehir Belediyesine ambulans alınmasını sağladı. 
Emekli öğretmenden anlamlı bağış

Bir yandan toplumsal dayanışma kampanyaları devam ederken, hayırsever vatandaşlar da Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinde kullanılmak üzere çeşitli bağışlarda bulunuyor. Sağlık hizmetlerinin daha hızlı olabilmesi için emekli öğretmen Nermin Turan Erol, yıllarca emekli maaşından biriktirdiği parayı Ankara Büyükşehir Belediyesine bağışlayarak ambulans satın alınmasını sağladı.

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ÖRNEK BAĞIŞ
75 yaşındaki emekli öğretmen Nermin Turan Erol’un Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağış yapmasının ardından Büyükşehir Belediyesinin de katkılarıyla hastaların taşınması için donanımlı bir ambulans satın alındı.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, Nermin Turan Erol’a yaptığı bağış nedeniyle Başkan Yavaş’ın teşekkür plaketini takdim ederek, şöyle konuştu:
“Nermin Turan Erol hanımefendi bize başvuruda bulundu ve Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinde kullanılmak üzere ambulans alımı için bağışta bulunmak istediğini söyledi. Biz de memnuniyetle kabul ettik. Kendisinin yardımlarıyla aldığımız ambulansı hizmete alıyoruz. Bir emekli öğretmenin böyle bir anlamlı bağışı bizim için çok kıymetli.”

Yıllardır insanlığa hizmet etme motivasyonuyla özenle para biriktirdiğini ve yaptığı bağışla ambulans alınmasının kendisini çok duygulandırdığını söyleyen Nermin Turan Erol da, düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:
“Çevremde hastaneler vardı ve oraya gelen ambulansları duyunca duygulanıyordum. Ben emekli öğretmenim ve emekli paramdan biriktirdiğim parayı böyle hayırlı bir işe bağışlamak istedim. Çok sevinçliyim. Bana bu desteği yapmama imkan sağladıkları için Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum.”  

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