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Emekli Orgeneral Halit Edip Başer vefat etti

Emekli Orgeneral, Halit Edip Başer 79 yaşında vefat etti.
Emekli Orgeneral Halit Edip Başer vefat etti

Alınan bilgiye göre Başer, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü özel bir hastanede saat 19.10 sularında hayatını kaybetti.

Genelkurmay İkinci Başkanlığı ve 2. Ordu Komutanlığı görevlerinde bulunan Başer, 2002 yılında emekli olmuştu.

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