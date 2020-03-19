Kamuoyunun 28 Şubat sürecinden tanıdığı Aytaç Yalman'ın ani vefatı çeşitli tartışmalara neden oldu. Emekli paşa Aytaç Yalman koronadan mı öldü, kaç yaşındaydı? Merak edilen bu sorulara cevap vefat ettiği hastane yetkililerinden geldi.

Muhafazakar camianın adını özellikle 28 Şubat süreci nden hatırladığı Aytaç Yalman'ın ani vefatı çeşitli tartışmalara neden oldu. Emekli paşa Aytaç Yalman kaç yaşındaydı , koronadan mı öldü ? Bu sorulara cevap vefat ettiği hastane yetkililerinden geldi.

Hastaneden yapılan açıklamada “Eski kara kuvvetleri komutanı Aytaç Yalman korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti, eşi de korona virüs nedeniyle tedavi altında…” bilgisi verildi.

Koronadan öldüğü açıklanan Aytaç Yalman 80 yaşındaydı.

Alınan bilgiye göre Yalman, koronavirüs nedeniyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yalman, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen aynı gün hayatını kaybetti.

Aytaç Yalman kimdir ?

Aytaç Yalman 29 Temmuz 1940 yılında İstanbul Üsküdar'da doğdu. TSK Üstün Hizmet Madalyası, Üstün Cesaret Madalyası, Altın Şeref Madalyası sahibi olan Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman, 16 Mart 2020 tarihinde hayatını kaybetti.

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklama şöyle:

"12 Mart ta şikayetleri nedeniyle Fenerbahçe Orduevi Doktoru eve çağırılmış. Orduevi Doktorundan alınan bilgiye göre :

Fizik muayene bulguları (12.03.2020) : Dispneik,hafif taşipneik , Ateş 38.5 , NDS:96 , Sat:Oda havasında %92 ,Dinlemekle akciğerde bilateral raller mevcut. Bu bulgular ile orduevi hekimi hastaneye gitmesi gerektiğini bildirmiş ancak hasta kabul etmemiş, kendisine evde serum tedavisi uygulanmasını istemiş

-13.03.2020 tarihinde şikayetlerinin artışı nedeni ile aynı doktor tekrar eve çağırılmış ve bu sefer hasta ikna edilerek hastaneye götürülmüş. Bilgisayarlı tomografisi çekilen hastaya "interstisyel Pnomoni" tanısı konulmuş ve yatış önerilmiş, hastayatışı kabul etmemiş, eve gitmiş ancak kötüleşince hastaneye tekrar gidilmiş ve saat 17:00 de özel bir sağlık kuruluşuna yatırılmış"

-14.03.2020 ve 15.03.2020 tarihlerinde hastanede yatmaya devam ederken hastanın genel durumu bozulmuş, hipoksisi derinleşmiş.

15.03.2020 tarihinde sabah saatlerinde hastanın filmleri konsültasyon amacıyla Sultan Abdülhamid EAH Göğüs Hastalıkları kliniğince değerlendirilmiştir.

- Yapılan değerlendirme sonucunda takip edilen doktoruyla da görüşülerek hastanın hastanemize nakli sağlanmıştır. 15.03.2020 saat 13.00 de Sultan Abdülhamid 2.Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil servisine getirildiğinde muayene bulguları: Bilinç açık ,uykuya meyilli, genel durum kötü, dispneik, taşipneik, yardımcı solunum kasları solunuma katılıyor, TA:130/60 , sat %45 NDS:117.

Hasta bu halde derhal entübe edilerek ventilatöre bağlanmıştır. Hastanın viral pnomoni tablosuna istinaden gerekli tedavisi planlanmış ve tetkikleri istenmiştir. Ancak hastada saat 19.10'da arrest gelişmiş , derhal hızlı ve etkin CPR başlanmış.15 ampül atropin ,10 ampul bikarbonat yapılmış ancak 40 dakika sonunda ritmi dönmeyince 19.50'de exitus olarak kabul edilmiştir.

-Hastanın kliniğinin ve tetkiklerinin bakanlık COVID 19 rehberinde tarif edilen olası vaka tanımına benzemesinden dolayı filyasyon yapılmasına karar verilmiş, yapılan filyasyon sonucunda eşinde semptomlar görülmesi üzerine 15.03.2020 tarihinde aynı hastaneye yatışı yapılmıştır. Hastaya daha önce takip edildiği sağlık kuruluşu ve orduevinde tedavi uygulayan sağlık profesyonelleri, ev temaslıları, işyeri temaslılarına filyasyon yapılmış numuneleri alınmış gerekli izolasyon tedbirleri uygulanmıştır.

- Eşinin test sonucunun COVID pozitif gelmesi üzerine merhum Aytaç Yalman'ın klinik tablosunun da uyumlu olduğu dikkate alındığında COVID 19'a bağlı vefat ettiği kanaati oluşmuştur."

Aytaç Yalman'ın eşi de karantina altında

Aytaç Yalman’ın vefatından üç hafta önce İran’da bulunduğu öğrenilmişti.