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Emekli savcının 380 bin lirasını dolandıran zanlı yakalandı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde emekli savcı Gökhan M.'yi (67), kendisini polis olarak tanıtıp, 'adınız FETÖ soruşturmasına karıştı' diyerek 380 bin TL dolandıran Ahmet U. (32), yapılan operasyonla Muğla Otogarı'nda yakalanarak, gözaltına alındı.
Emekli savcının 380 bin lirasını dolandıran zanlı yakalandı

Datça'da yaşayan emekli savcı Gökhan M.'yi geçen hafta telefonla arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıtarak, adının FETÖ soruşturmasına karıştığını söyleyip, kurtarma vaadiyle para istedi. Gökhan M., bir hafta boyunca kendisini telefonla arayan kişiye inanarak, bankadaki 380 bin lira parasını çekip, dün saat 17.30 sıralarında, Datça Kaymakamlığı binasında buluşup, teslim etti. Daha sonra durumu anlattığı eşi Gönül M., emekli savcının dolandırıldığını anlayıp, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis, geniş çaplı soruşturma başlattı.

Dolandırıcılık olayına karışan kişi ve kişilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, şüphelinin şehir dışına çıkmış olabileceği ihtimaline karşı tüm birimleri de bilgilendirdi. Otobüsler, taksiler, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları, otel, pansiyon ve otobüs terminalleri tek tek incelemeye alındı.

'BAŞINDAKİ ŞAPKA ELE VERDİ'

Polis ekipleri, eşkali belirlenen şüphelinin ilk olarak Datça'da bir kırtasiye dükkanında bulunduğunu tespit etti. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, kırtasiyeden bir sırt çantası alırken görüntülenen şüphelinin başında 'Türkiye' yazılı şapka bulunduğunu belirledi. Datça'dan taksi ile Muğla'ya gittiği, bir alışveriş merkezi önünde taksi değiştirdiği kameralardan tespit edilen şüphelinin, otogara gidebileceği değerlendirilerek önlem alındı.

Muğla otogarında konuşlanan polis, saat 21.30 sıralarında terminale gelen şüpheli Ahmet U.'yu dolandırdığı 380 bin TL para ile kıskıvrak, yakaladı. Datça'ya getirilen Ahmet U., polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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